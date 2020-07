Educación y Sindicalismo

Seguimos en las mismas

No te metas entre el barullo deja lo ajeno y cuida lo tuyo

PARA QUIENES ALGO tenemos que hacer en casa sin salir de ella, el tiempo de la pandemia ha transcurrido sin que la salud medre o la preocupación se acelere más de la cuenta. Por fuera de casa, las calles están pobladas o a medio llenar pero no están vacías como se supone deberían de estar, las vías de circulación sobre todo la Nava se encuentra a todas horas repleta y por doquier de la ciudad la gente va y viene llevando en la generalidad el rústico tapabocas. El panorama para el común de la gente no ha cambiado y las tareas del hogar se multiplican.

ASÍ NO QUEDA otra cosa más que seguir encerrados hasta que el naranja se consolide: mientras, sigamos escribiendo algunos datos interesantes de carácter noticioso: en el festejo del 76 aniversario de la creación del SNTE aún no hay cambio de estafeta nacional y estatal; los mil 261 delegados originales en su creación se repetirán en el próximo congreso. Y la SEP-SEGE confunden las fechas de inicio de labores presenciales para educación básica; no hay definición concreta pues nadie quiere dar órdenes directas.- ¿Sabia usted que San Luis Potosí abolió la esclavitud en 1827?.- Oiga, ¿y la Venus huasteca?, se prestó a Antropología.- Las inscripciones en educación básica serán por internet sin necesidad de acudir a las escuelas; recuerden, la cercanía a ellas, el tener hermanos para los de nuevo ingreso y el promedio de calificación será fundamental.- Voto Universal, libre, secreto y personal, intransferible (¿?) puro, casto y sin mancha; el congreso estatal de la 26 (a la 52 les falta 3 años) arma a sus delegados en todo el estado aunque se barrunta votación electrónica.- Por cierto Cepeda-nacional y Alejo estatal siguen en cuarentena obligatoria.- Y en agosto deberán de ser nombrados en las escuelas de educación básica los Comités de Participación Administrativa (CEAP) que serán los que reciban directamente el dinero del apoyo federal; deberán de ser mujeres las tesoreras.- No hay planes nuevos ni programas a aplicar en el 20-21, educativamente toda la aplicación será sobre los mismos parámetros del ciclo que terminó; los cambios será hasta el 21-22 y en ellos se reflejarán los efectos socio-económicos y políticos sobre todo en los libros de texto.- ¡Vaya, se van a juntar dos locos en Washington!.- 7 títulos, 5 capítulos y 84 artículos lleva el nuevo reglamento de elecciones del SNTE; existe blindaje para votación.- Si se detecta un solo alumno con síntomas virulentos, la escuela cierra y entra en cuarentena; de esto se va a dar mucho aunque no sea cierto.- En las logias masónicas existe independencia de los grados bajo secreto.- Elba Esther Gordillo solo cuenta con un 13% del magisterio; no hay registro de partido.- A propósito ¿Dónde quedaron casi dos millones de pesos del sindicato?.- No, no tenemos representación-embajada oficial en el Vaticano.- A propósito ¿Qué mister ganso invito al Papa?.- ¿Sabia usted que libro estaba leyendo Juárez a la hora de su muerte?.- Escuche y vea usted el próximo 10 a las 8:30 por canal 13 la historia.- La sección 26 del SNTE PREPARA EL ÚLTIMO INORME DE LABORES SINDICAL; las cifras que se den abarcarán los fondos de Foncasol y del ISSSTE.- Existen tranzas en las plazas manejadas por autoridades educativas según Cepeda-SNTE; aquí, las plazas son nombradas sin basificación de los seis meses.- El INAI felicitó al SNTE por primer lugar en Transparencia; o séase que todo limpio, diáfano y cristalino.- Tónica presidencial: desaparición del sindicalismo. ¡Sí chucha! Punto.

ANEXO ÚNICO: Tres quincenas juntas este siete.