Educación y Sindicalismo

Qué estamos haciendo

Todo lo que se haga es bueno si es para limpiar el cieno

UN MES MÁS, termina abril y comienza mayo y la situación no cambia y al contrario, según las fuentes de Salubridad, se acrecentará más; los datos que a diario salen a la luz causan alarma y la inquietud persiste sobre todo cuando en ellos se marcan índices de quebranto sobre todo económico. La situación e. Los hogares es disímbola pues en mayor parte corresponden al estrato social de los no asalariados, los que no tienen sobrevivencia pagada o los que viven en la informalidad; la vida de ellos está en la sosobra y aquello de ¿Qué voy a vivir sin empleo? Se muestra latente cada día qué pasa.

NO ES LO mismo en el renglón de los que trabajan en fuentes de gobierno o en empresas con subsistencia económica suficientemente capaz de subsistir el embate de la epidemia; el trabajador burocrática de esta seguro, tiene su salario al día y vive con normalidad en su hogar ya con un mes sin su trabajo habitual aunque en muchos casos se desempeñan “guardias esporádicas” por aquello que se ofrezca. El sueldo del burócrata está seguro y quincena tras quincena le es depositado por la Federación o por las fuentes estatales; no hay problema, el pago aunque no se trabaje está listo y ello permite la subsistencia diaria.

¿PERO QUE ESTAMOS haciendo?, el fastidio en casa es notorio aunque existan decenas de cosas que hacer, el notable distanciamiento familiar y de amistades está haciendo trizas el cuadro social; la “saña lejanía” de unos con otros lleva a la pérdida de la relación familiar o con el resto de las amistades. Ya no va a ser lo mismo al regreso de la pandemia, va a seguir 3xistiendo el temor, la desconfianza, la sosobra por la situación del “rebote” o la permanencia de la contaminación; las secuelas sociales quedarán latentes y serán necesarias actividades de renovación para solventar lo familiar, lo social pero sobre todo lo económico.

PERO HAY MANERA de seguir adelante, ya lo hemos hecho en múltiples ocasiones que han pasado a la historia y si en algunas de ellas ha sido doloroso el Marte, también ha sido sobresaliente el esfuerzo, hay que esperar todavía la otra “oleada” que se avecina según los datos informados; hay que aguantar lo que viene si es que llega y exigir a las fuentes gubern@tivas el otorgamiento de apoyos para aquella parte del pueblo que no tiene manera de subsistir. La que no tiene salario, la que vive de la informalidad, la que sufre pobreza extrema, la que necesita salir a la calle para buscar que comer, la que está perdiendo la fe en la relación social. Hay que exigir la ayuda.

ENTRE OTRAS COSAS.- El pliego petitorio único que a nivel nacional presentó el SNTE contempla el 6.25% de incremento salarial y CAPACITACIÓN LABORAL (¿)… Pasada la epidemia ya no será lo mismo, hay que prepararse para otra forma de vivencia… El magisterio está poniendo lo suyo para la enseñanza “a distancia” pero debe de ser dual maestro-padre de familia… LOS LIBROS DE TEXTO de secundaria NO DEBERÁN DE RECUPERARSE, habrá nuevos… Por la sana distancia hogareña, hay disturbios familiares; hay que aguantar un mes más… Voto por voto, planilla por planilla, la 26 del SNTE sigue preparando su congreso de renovación de dirigencia, pese a la contingencia… Y recuerda ¡QUEDATE EN CASA! Mientras la epidemia pasa… No, no todos tienen Internet pero SI TODOS TIENEN LIBROS y si no ¡pidanlos a la Sege! Punto.

