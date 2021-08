¡¿De visita en la SEGE?!

Una cosa es que vaya de paso y otra que prepare el trancazo.

SEA LO QUE sea pero el caso es que acompañado de algunos guardaespaldas, próximos los funcionarios de esa dependencia educativa o de alguna otra anexa, la semana pasada se apersonó por el territorio de la aún Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (cambiará de nombre a partir del nuevo régimen) el que será, presuntamente, el nuevo jerarca de la enseñanza potosina. Bajo la interrogante acuciosa de los que estaban de guardia, al ver la comitiva preguntaronse ¿quiénes son?; los “son” pasaron al recinto parlamentario de Joel y sin verse completamente los rostros, por aquello de la máscara “protectora”, dialogaron solo un poco y dijeronse sus nombres y apelativos pero sin formalizar los cargos.

LOS BÁRTULOS SERÁN transferidos, tanto de la Sege como los del SEER (se acabo la dinastía) y la cohorte soledense comenzará “cobrar” lo suyo y lo ajeno por aquello de asumir los mandatos. Se decía que Vito, se decía que una mujer (la única que ha estado ahí fue Ana María Aceves), se decía que “aquel otro” pero lo cierto es que el recién graduado (mes de julio) en la Universidad Tangamanga (¡goooool!) en doctorado en educación ERNESTO BARAJAS ABREGO quien con “mención honorífica” llegó a presentar su todavía no caliente cartera a quien se va quien sabe a donde; Joel en sus adentros solo apechugó la prevención pues el vigilante DEJÓ GENTE AJENA para que comenzara a escudriñar las calzoneras segeanas. ¡Orale!

EN EL EXAMEN mencionado encontramos noticiado como jurado al doctor cubano Jose Silberstein Toruncha que no saludamos desde nuestra última conferencia en la alma mater que dirige. El largo título de la tesis se acortará en las próximas funciones de la SEGE. “UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CONCEPCION DE UN MODELO DE INDICADORES DIRIGIDO A LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA, para las instituciones de educación superior PRIVADAS en San Luis Potosí”. Largo título para una tesis que resultará un embrollo si es que Abrego quiere aplicarla cuando sea Secretario de la SEGE. Su tesis va dirigida a lo PRIVADO y no al pípolo. ¡Salud!

VEAMOS AHORA ALGO sobre la vuelta a clases… Alumnos “voluntarios de acuerdo a padres de familia”… Maestros ¡A HUEVO! Sin acuerdo del SNTE, al cabo “ya están vacunados”; atentamente órdenes del que le dije.- Federación de Maestros SOCIALISTAS POTOSINOS: Comité Directivo Estatal: María del Carmen Castillo, Enrique Almazán Nieto (la CELTGS tiene sus poemas), Nicolás Ibarra Piña, José Ángel Garcia, Carmen Almazán Nieto (29 julio de 1935) fuente: foto sección 26.- ¿Desapareció la Bohemia Potosina?, alguna vez fui su dirigente.- CONALITEG tranza a los estados (al menos a San Luis) con la exigencia del pago por libros de texto de secundaria; nuestro gobierno (el todavía, el nuevo no pagará nada) tiene que aflojar más de doce millones de morlacos pero sin recibir factura pues VÍCTORIA GUILLÉN ALVAREZ se niega a entregarla (Ref.1º1285).- La ultima “toma” de oficinas en la Sege fue la de Joel por maestros de Bachillerato Comunitarios, modalidad educativa de las preparatorias. Reclaman 20 meses de sueldo a razón de 13,600 pesos percapital (lo doble de un maestro de secundaria).- Psicoanalista mexicano dice: el cancer y SIDA son psicosomáticos”.- Frase: Unamos lo disperso bajo señal del Señor del Universo.- Decíamos el 9 del mes en curso: “Traición Sindical”, si, porque ¿dónde está el contrato colectivo de trabajo?.- HABRÁ CAMBIOS en las áreas administrativas de la SEGE, saldrán financieros, materiales, administración, recursos humanos, pero a todos se les dará INDEMNIZACIÓN !orale! (Bis).- No, no habrá retorno a clases sin protocolo, Joel responde.- Habrá despedidas con llanto, fueron seis años de convivir.- Solo quedara añoranza del tiempo pasado viejo y el que viene hará su tranza por que el que se va fue.- Perdón por no mencionar lo del informe, no fui invitado.