Cuestiones de política

Amparados en el fuero que les da el poder

forman mafias para bien joder

OJALÁ Y FUERA lo contrario, pero al igual que en otras épocas, para abrirse paso y ganar adeptos, pregonan ser adalides de las gestas libertarias y “limpiadoras” de toda suciedad social que exista. Para ello y con ello, se rodean de gentes a las que la diosa de la fortuna les ha dado traspies o con aquellos que siempre han vivido de los malabares políticos en los que han servido de lacayos vendepuestos o guardianes de las espaldas de los peces gordos (como dice el bulgo). Y aquí está el meollo, esas gentes se han convertido en palafreneros cuyos amos los tienen detectados para enquistar puestos claves de la administración política o enquistados en grupos o empresas en donde sirvan de fuerzas de choque a propósito.

¿PORQUE DE ESTA diatriba anterior?; a pocos meses de cumplirse un año de cambio de gobierno se han detectado ¡siete! acciones conjuntivas: 1.- Se buscó y aún sigue, todo el caudal de fallas, errores, tranzas, cochupos, prebendas, raterías y anexas que hayan cometido los anteriores (esto ya lo hacían desde antes del cambio); 2.- Para cada tipo de falla anterior se nombró un grupito que acicateara la contra; 3.- Se integró entonces propaganda para gritar a los cuatro eolos las tranzas encontradas formando con ello una corriente de animadversión y una de aceptación de lo que se haga para “castigar”; 4.- Entonces es cuando aparece la escoba y el trapeador político en puñado por los del primer cuadro de choque, integrado por aquellos que apoyarán la limpia echándole toda culpa posible e imposible al “anterior”; 5.- Aprovecharse de obras emprendidas, formuladas o terminadas pero cuya planeación y comienzo fue de lo anterior pero bajo el dicho: “sí pero estaba mal”; 6.- Borrar, cambiar, eliminar todo aquello que no esté de acuerdo a los parámetros del “nuevo” utilizando para ello a los que fraguaron el principio y que vienen siendo a quien se les deben los favores del inicio o del pretérito; 7.- Eliminar a gentes que durante años rindieron frutos positivos no inmiscuidos en las mafias anteriores o posteriores del anterior o del nuevo régimen. No hay evaluación de efectividad, simplemente ¡váyase!

EL PANORAMA NO cambia, es lo mismo en cada régimen, en cada administración pública o privada; los grupos de mafiosos que sustituyen a los ídem del pasado, nunca evaluan los logros plurales obtenidos, nunca analizan lo que se hizo o se está haciendo en bien de la colectividad, nunca se ponen a aquilatar la experiencia, la sapiencia, la antigencia, la eficiencia lograda por aquellos que lo hacen todo sin mirar colores, partidos, grupos o poderes personales; sólo trabajan y punto. Ah, pero no obedecen cartabones particulares ni siguen instrucciones políticas del régimen actual aunque hayan servido a otros. Eso y mas se está integrando y eso y más se está encontrando.

Anexo 1.- ¡A pa! aumentito dado por el que le dije, ¡¡UNA TORTA Y UN REFRESCO OTRA VEZ!!

Anexo 2.- Gallardo prometió “lo justo para los maestros” y vaya que lo está dando.

Anexo 3.- ¡Cuidado! están trastocando el camino de la SEGE. Las fallas no son de todos.