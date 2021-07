Agua que no has de beber, déjala correr

Lo más importante del problema de desabasto de agua en extensas zonas de la capital potosina es la desinformación. ¿Qué porcentaje del consumo es satisfecho por los más de 126 pozos profundos que están sobreexplotados? ¿Cuánto aportan las presas El Peaje, San José y el Potosino? ¿Cuánto aporta la presa El Realito?

Ahora resulta que una extensa zona de la capital tiene problemas porque el abasto de El Realito está suspendido. Según Interapas, el acueducto procedente de esa presa ha tenido 25 fallas desde que inició en 2015. Once de esas fallas han ocurrido en lo que va del presente año. ¿Será cierto que solamente las fallas del acueducto causan el desabasto en San Luis? La imprecisión de las cifras no es culpa de los habitantes sino de quienes operan el sistema de agua. Según las propias cifras desordenadas que presenta Interapas, diariamente debe surtir 240 litros diarios por habitante de la zona metropolitana que componen las ciudades de San Luis Potosí, Soledad de Graciano y Cerro de San Pedro, lo que quiere decir que debe entregar 298 mil metros cúbicos diarios. En este momento, Interapas debe tener 362 mil usuarios, de los cuales 343 mil son domésticos, 1,211 públicos, 16,500 comerciales y 1,200 industriales. Pero las inconsistencias son de locura. Las presas sobre el cauce del río Santiago han tirado millones de metros cúbicos de agua en poco más de 60 días que han registrado lluvias abundantes porque sus cortinas presentan fallas estructurales y no vaya a ocurrir una desgracia. Es cosa de locos, pero también de pendejos. La presa El Realito se construyó durante el gobierno del presidente Vicente Fox y se abastece de aguas del río Santa María. Está ubicada en territorio del municipio de Santa María del Río y la justificación fue que debía abastecer de agua a la ciudad de San Luis Potosí y a San Miguel Allende, en Guanajuato. Una versión no confirmada asegura que importantes políticos de esa época compraron tierras en los alrededores de El Realito para usos agrícolas. La sombra cobija varias irregularidades, entre ellas el contrato para traer el agua de la presa a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Las fallas han sido muchas para los seis años que tiene en servicio el acueducto. ¿Por qué no ocurren fallas en el ducto que hace llegar el agua a San Miguel Allende? En todo este desmadre Interapas aparece como consumidor del agua que se supone se abastece bajo contrato suscrito por la Comisión Estatal del Agua, dicho de otro modo, el laberinto creado tiene un fondo de intereses que es indispensable eliminar para que el desabasto de agua en San Luis tenga fin. Pero no es solamente eso. La sobreexplotación del acuífero del valle del Gran Tunal (o sea el área en que esta ciudad se asienta) origina agrietamientos en la superficie que denominamos con el apantallador nombre de “fallas geológicas” como para que muchos no sepan de qué se trata. Sería el colmo que de pronto nos tragara la tierra por la resequedad de las cavernas del subsuelo. Si ya no tenemos agua en los mantos acuíferos ¿qué chingados esperan para arreglar las presas? ¿Por qué si saben lo que está pasando actúan con disimulo y nos dejan en manos de la suerte?

El problema del desabasto de agua en San Luis tardará en resolverse. Lograrlo reclamará cuando menos dos periodos del gobierno del estado y cuatro de los ayos. que forman la zona metropolitana de la capital. Por cierto, San Luis consume el 70 por ciento del agua disponible, Soledad el 26 por ciento y Cerro de San Pedro el 1 por ciento. Dios nos agarre confesados.

NO ES QUE LA DEMOCRACIA SEA MALA, ES QUE NO LA RESPETAMOS

Todo es motivo de discusión en cualquier momento de la vida pública potosina. Nuestros desacuerdos son inmensamente mayores que los acuerdos alcanzados en contados momentos de nuestra historia. Se discute por todo y por nada. Al amparo de una bien entendida libertad de expresión, el pobre le discute al rico y el pequeño al grande. Mientras el cotarro se alborota aumenta la desventaja de San Luis en el contexto en que nos encontramos. Las consecuencias no pueden ser peores. La ciudad de San Luis Potosí, el centro de los poderes del estado se destartala cada vez más y devolverla al buen camino tiene un costo que no podemos pagar por más esfuerzos que hagamos. Sin unidad, el reclamo de condiciones mejores suena a la voz agónica de un desahuciado. Señalar lo que sucede, no es suficiente. Acorde con la naturaleza, el cielo aparece todos los días con nubarrones que presagian tormenta y la urgencia es hallar la salida pronto, sin prolongar la espera. Si será así o no, depende de decisiones alejadas a nuestra voluntad. Parece que la evidencia de la trampa no es muy firme, pero tampoco la base del triunfo lo es. Compartir afanes acusatorios no tiene piso firme en San Luis.

Un recuento histórico del conflicto político se pierde en los inicios del Siglo XIX. Tuvo su mayor crecimiento en las postrimerías de los cincuenta del Siglo XX y no hemos parado desde entonces. Sin embargo, los sucesivos hombres del poder se esmeran más en las apariencias que en los datos duros para avalar el crecimiento de la entidad en todos los órdenes. Parecemos lo que somos. Ilusos irredentos.

El primer empuje serio hacia el desarrollo lo percibo en la época de los hermanos Carlos y Pedro Díez Gutiérrez. Se alternaron en el poder y dejaron huella en las obras civiles y públicas. Pero sus contemporáneos pensaban que eran caciques. Habría de pasar el tiempo y el movimiento armado de 1910 nos retuvo.





Siguió el general Gonzalo N. Santos Rivera y vino una nueva etapa. Introdujo la red de agua potable en la capital, construyó el drenaje y la presa El Peaje, y las calles citadinas cambiaron la piedra bola por el adoquín. Reconoció la autonomía universitaria de 1923 y la hizo realidad entregándole el dinero a la UASLP. Pero sus contemporáneos pensaron que era un cacique.





Inicia el primer gran periodo de discusiones, afrentas, inconformidades y atrasos. Don Antonio Rocha puso lienzos de agua oxigenada, hermoseo la capital y puso sucesor. Nadie dijo nada. Enseguida llegó don Carlos y encarriló al estado de nueva cuenta por la vía del desarrollo. Un potosino nacido en España, don Miguel Valladares García, puso los pilares para que San Luis tuviera mejor vida. Concluidos sus mandatos siguió la discusión y el pleito.





Desde 1985 a la fecha no hemos parado de discutir, de confrontarnos. Hoy, la discusión sube de tono. La lucha por el poder superó las urnas y se instaló en los tribunales electorales. Lo mismo, pero más civilizado. Hemos de perder el tiempo y ampliar las desventajas tal vez con mayores impactos. No es que la democracia sea mala, es que no la respetamos.









EL COTARRO POLÍTICO





El Tribunal Electoral del Estado calificó como válida la elección de gobernador de junio pasado para resolver el recurso de inconformidad que interpusieron los partidos de la alianza Sí por San Luis. Ricardo Gallardo Cardona libra el primer escalón de un proceso todavía no concluido… Los abogados Juan Manuel Carreras López y Ricardo Gallardo Cardona instalaron ayer la Comisión de entrega-recepción de la Administración Pública 2015-2021 para iniciar un proceso que calificaron de transparente y apegado a la normatividad. La comisión de entrega de Gobierno del Estado quedó integrada por el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo; el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, el Oficial mayor, Miguel Ángel Carbajal Martínez; Ramiro Robledo López, asesor Jurídico del Gobierno del Estado, Óscar Alarcón Guerrero, Contralor General del Estado y secretario de actas, y el secretario Técnico de Gabinete, Aldo Emanuel Torres Vill. La Comisión de Recepción está integrada por José Guadalupe Torres Sánchez, representante del gobernador electo, Jorge Castillo Ramírez, secretario de actas; Francisco Elizondo Garrido, Noé Lara Henríquez, y José Luz Huerta Esparza. El gobernador Juan Manuel Carreras López informó ayer que iniciará pláticas con 34 núcleos poblacionales que viven en la Sierra de San Miguelito para enterarlos del plan de protección del área anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el nivel de contagio por Covid 19 sigue como hasta ahora, es posible que la entidad se declare en semáforo naranja con todas las restricciones que ello implica. Ayer se realizó la primera reunión para la entrega-recepción del Congreso del Estado, con la instalación de las comisiones de la LXII Legislatura y de la LXIII Legislatura, de acuerdo con la ley en la materia. Será el titular de la Contraloría Interna del Congreso del Estado, Luis Francisco Moreno González, el funcionario de enlace entre ambas comisiones. La comisión de entrega la forman la Oficial Mayor, Marisol Deniz Alvarado Martínez; la coordinadora de Finanzas, C.P. Elizabeth Carrillo Sánchez; el coordinador de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones, C.P. César Isidro Cruz; Noé Yair López García, coordinador de Asuntos Jurídicos; Ing. Jorge Alejandro Buendía Fuentes; Lic. Marco Antonio Balderas Álvarez, coordinador de Servicios Internos; Lic. Eduardo Marceleño Alonso, Coordinador de Comunicación Social; Lic. Norma Arcadia Vázquez Pecina, titular de la Unidad de Transparencia; y Lic. Yuridia López, responsable del Archivo Administrativo e Histórico del Congreso. La Comisión de Recepción se integró por diputados electos, uno por cada partido… Se pregunta el terrible Manolo si los que entregan y los que reciben ¿sabrán lo que hacen?.





