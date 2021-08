XXV Aniversario sacerdotal de Presbítero Gerardo Guerrero; misionero del Espíritu Santo

Ante un mundo de vida laxa y mundana, en la que el hedonismo, la avaricia, la soberbia, el amor al dinero, al placer de todo tipo, y el sentirnos poderosos, o querer ser más que otros, quiere avasallar definitivamente y tener más valor que el humanismo, la ética profesional, el amor a la familia y sobre todo el amor y la fe a Dios, lo que conlleva a que haya ausencia de vocaciones Sacerdotales y Religiosas y cada vez se requieran más, sobre todo en tiempos donde se han olvidado en gran medida la moral y las buenas costumbres; urgen seres que entreguen su vida a Dios y se consagren a Él por amor.

Es triste ver que en los hogares y en el seno familiar ya no se fomenta igual que en otros años el amor a la Vocación Sacerdotal y Religiosa, los Padres de Familia ya no quieren entregarle un hijo o hija a Dios, piensan que no será plenamente feliz, cuando es todo lo contrario, los consagrados somos los más felices en esta tierra, la fidelidad a Dios siempre nos hará plenamente felices.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Así lo señaló el Presbítero Juan Gerardo Guerrero Muñoz, Misionero del Espíritu Santo (Msps), quien celebró con profundo regocijo espiritual el haber arribado a sus Bodas de Plata Sacerdotales, por lo que en la Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, dio gracias a Dios misericordioso por haberle permitido cumplir 25 años de entrega plena y con suma fidelidad a su Ministerio.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Rodeado de familiares, amigos y fieles que pidieron a Dios para que lo siga fortaleciendo, el P. Gerardo Guerrero agradeció a Dios el haberlo llamado a través de Su Espíritu Divino y exhortó a los asistentes, a pedir al Espíritu Santo llegue a muchos corazones y mentes para tener más vocaciones Sacerdotales y Religiosas, tanto femeninas como masculinas.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Lo acompañaron a concelebrar Los Sacerdotes Misioneros de la Congregación de Espíritu Santo: P. René Alberto Carrera Morales; P. Enrique Velhagen Calderón; P. Ricardo Guillermo De Alba Ramírez; P. Gerardo Armando Moreno de Santiago; P. José Uriel Arias Carasa; y el P. Mauricio Jazo Plascencia.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

También lo acompañaron las Sacerdotes Diocesanos: Párroco del Templo de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, Pbro. Ramón Gómez Ramírez y el Párroco de Nuestra Señora de los Dolores, P. Luis Estéban Reyes Perfecto. El P. Gerardo Guerrero, indicó que es muy importante invocar al Espíritu Santo, para que iluminados y fortalecidos por Él, podamos tener más vocaciones, las cuales desde el seno familiar deben ofrecerse a Dios.

Nota: La abreviatura M.Sp.S., significa "Misionero del Espíritu Santo", de esta manera, se puede saber quiénes son los Sacerdotes y Religiosos que forman parte de esta Congregación Religiosa.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Suspenden a sacerdote que fue sorprendido "echando novia" en SLP

Local Catastrófico para la economía volver a cerrar establecimientos: Priego Rivera