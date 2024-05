Congreso de talento humano en SLP; ¿cuándo y cuál es el programa?

“O ponen al centro del negocio a la gente, o los negocios podrían no seguir prosperando”, advirtió Vicente Aguilar Ordaz, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano A.C. (Aderiac).

El próximo 23 y 24 de mayo se llevará a cabo el Congreso Internacional de la Gestión del Talento Humano Aderiac 2024, que lleva por título “Change begins today, change is within me”, que como su nombre lo indica, se centra en los cambios que requieren las empresas para mantener una cultura organizacional que les ayude a seguir en el mercado.

Al respecto, Aguilar Ordaz destacó que cambiar la cultura en una empresa lleva meses o años; sin embargo el mundo globalizado y las modificaciones que se han generado a raíz del TMEC y la reforma a Ley Federal del Trabajo, obligan a adaptarse lo antes posible, “no tenemos mucho tiempo para esperar a hacer esos cambios, o cambiamos hoy o las cosas se salen de control”.

Es por ello que a través de este Congreso se busca otorgar las herramientas necesarias a quienes tienen personas a su cargo, ya sea directores de Recursos Humanos, el dueño o patrón de algún negocio, directores generales, quienes advirtió “o ponen al centro del negocio a la gente o los negocios podrían no seguir prosperando, y eso es algo delicado, hay muchas empresas llegando a San Luis Potosí, así es que o cambiamos hoy para que las cosas vayan de manera diferente, o tendremos que ver nuevos jugadores, porque el crecimiento no se va a parar”.

Y es que destacó que cuando las empresas buenas quieren tener un crecimiento sostenible, se tienen que involucrar en todo lo que incluye a la gente, pues finalmente es la gente quien le da valor agregado a las empresas, por lo que la intención con este Congreso, es que haya personal preparado para implementar esos cambios.

Manifestó que esta cultura organizacional en la que se tienen buenas prácticas centradas en el recurso humano, no solamente se aplican en empresas transnacionales, sino que también hay empresas locales que están implementando gobiernos corporativos, “están siendo mucho más profesionales, se empiezan a diferenciar, no le piden nada a las de capital extranjero, tienen estándares de calidad de muy alto nivel, tienen poco desperdicio, crecimiento de gente, porque han adoptado su pensamiento de negocio global, no solamente de negocio familiar; hay Pymes que van en buen camino y queremos ayudarles desde la gestión del talento humano”.

Durante el Congreso Internacional de la Gestión del Talento Humano se realizarán ocho conferencias: “Talento humano en la industria de la manufactura”, “Change Mangement Culture”, “Transformación en acción: Navegando los nuevos tiempos del talento humano”, “Reinventarse es la clave”, “El cambio siempre eres tú”, “El camino inicia con un propósito”, “Los humanos son lo que importa”, y “Empresas vivas, personas en acción”.

Además del taller “Cultura irresistible” a cargo de Raciel Sosa, y el panel “Cuál es la prioridad”, en el que participarán directivos de General Motors y BMW así como la firma Pedroza, Grande & Lozano S.C. Con este programa el Congreso de Aderiac se ubica como el más importante del Bajío, por lo que habrá visitantes de Querétaro, Guanajuato, Monterrey y Ciudad de México.

Así mismo, habrá cena maridaje y la exposición “México en una imagen” de la firma Lo Hecho en México y Grupo ABACCO; el evento culmina con el reconocimiento a las empresas que cuentan con mejores indicadores de capital humano debido a sus buenas prácticas.