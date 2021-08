Tras "escandalo", suspenden temporalmente a sacerdote de Texquitote

Fue suspendido del ministerio de manera temporal, el sacerdote que a principios de julio fue detenido por la autoridad de la comunidad de Texquitote, ubicada en Matlapa.

En un comunicado firmado por el obispo de Ciudad Valles, Roberto Yenny García, la diócesis informó que después de haber dialogado con el sacerdote sobre este incidente y otros particulares, "el padre ha sido retirado temporalmente del ejercicio de su ministerio para dedicar un tiempo a la reflexión y el discernimiento".

Así mismo, ofreció una disculpa "a los feligreses que se sintieron lastimados en su fe por el escándalo suscitado... y les invito a seguir orando por su obispo y sacerdotes, para que cumplamos fielmente nuestra misión".

Cabe recordar que cuando ocurrió el hecho, primero se reportó la desaparición del sacerdote, para después conocerse que había sido detenido por las autoridades comunales; al respecto, la diócesis sólo estableció que fue "por cometer una infracción a las normas de esa comunidad según los usos y costumbres", aunque en aquel entonces hubo rumores de que había sido encontrado con una mujer.

Al respecto, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera señaló que si el sacerdote cometió un acto sancionado por el derecho canónico, debe aplicarse la sanción marcada.

Sobre la posible violación al celibato por parte del sacerdote, explicó que aún así no ameritaría ser excomulgado, ya que puede hacer la promesa de no volver a faltar, o aplicar alguna otra medida disciplinar; recordó que incluso cuando un sacerdote tiene una relación y de ella deriva un hijo, el Papa ha pedido que sea separado del ministerio para que se dedique a su hijo, pero no que sea excomulgado.

Priego Rivera también explicó que el celibato es una medida disciplinar para que los sacerdotes se dediquen de lleno a su labor ministerial, no hay argumentos teológicos que impidan que un clérigo tenga familia, sin embargo se aplica porque al tener hijos, tendría menos tiempo para estar al servicio de los demás.

Finalmente, señaló que en caso de que este sacerdote haya roto el celibato, no significa que todos los clérigos lo hagan, pues dijo conocer a sacerdotes que llevan muchos años en el ministerio y que han cumplido fielmente el celibato.

