Exhortan a feligreses católicos a respetar medidas y protocolos sanitarios en festejos

"El hecho que estemos en semáforo Verde no significa que tengamos permitido hacerlo todo", señaló Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quien solicitó que la conmemoración a la Virgen del Carmen, se siga a través de medios digitales.

Este viernes se celebra el Día de la Virgen del Carmen, por lo que Priego Rivera hizo un llamado a los feligreses católicos a que las festividades se realicen con todas las medidas y protocolos sanitarios, "por lo que toca a las fiestas religiosas ojalá las puedan seguir a través de los medios de comunicación, y si quieren ir al templo o a la plaza, que lo hagan con todas las medidas y tomando distancia".

Destacó que a pesar de que San Luis Potosí se encuentra en semáforo Verde de riesgo epidemiológico, la pandemia no ha terminado, por lo que pidió que esta festividad popular en San Luis, no sea un foco de contagio, "creo que las cosas las hemos manejado decentemente, no hagamos que los casos (de Covid-19) se multipliquen".

En el mismo sentido, pidió a los jóvenes que se cuiden, pues este sector aún no está vacunado y es el que suele salir a reuniones o antros, "jóvenes: su juventud no les garantiza que el Covid vaya a ser benévolo con ustedes, tuvimos defunciones de sacerdotes de 40 años, de una religiosa de veintitantos; la juventud no es un escudo contra la pandemia, lo peor sería que contagien a sus padres y ellos sí pasen por esta experiencia que además los va a dejar sin recursos económicos, porque aunque vayan a un hospital público hay gastos qué hacer, sabemos que no hay todos los insumos".

De esta manera, Priego Rivera llamó a no esperar que la autoridad vaya e imponga sanciones a los establecimientos, sino que en lo individual se mantengan las medidas preventivas, como no retirarse el cubrebocas y mantener sana distancia, "les hacemos la súplica ferviente de que no se descuiden".