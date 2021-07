Urgente declaratoria de ANP para Sierra de San Miguelito: Jesús Priego

Hay que exigir de manera urgente, la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito, de lo contrario, seguirán los enfrentamientos en San Luis Potosí, consideró Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que esta semana el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció nuevamente a favor de la protección de la Sierra de San Miguelito, el sacerdote potosino pidió "que no se pronuncie solamente de modo informal en una mañanera, sino que se dé la declaratoria".

Lo anterior porque señaló que mientras no exista un documento formal que proteja a la sierra, queda abierta la posibilidad de que los empresarios o algún particular compren terrenos ahí, y de que sigan las disputas entre ambientalistas y fraccionadores, "mientras no haya esa declaratoria podemos caer en este juego de la violencia".

Mencionó que hay intereses válidos tanto de los ambientalistas como de los empresarios que desean hacer negocio, sin embargo destacó que "el gran interés es de San Luis Potosí", por lo que insistió en que todos los esfuerzos deben encaminarse a la declaratoria de Área Natural Protegida, algo en lo que dijo, los gobiernos municipales deben presionar al gobierno federal.

De esta manera, Priego Rivera indicó que "el gobierno federal se debe pronunciar porque aquí nosotros nos estamos peleando, pero si no hay voluntad de hacer esa declaratoria, nada más estamos gastando energías, la última palabra la tiene el Presidente".