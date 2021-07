La vacunación garantizará seguridad en el regreso a clases: Priego Rivera

Si el Presidente de la República pretende que el próximo ciclo escolar sea con clases presenciales, debe apurar la vacunación, consideró Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo ciclo escolar será con clases presenciales, pese a que México se encuentra ya en la tercera ola epidémica de Covid-19, el sacerdote potosino señaló que si esa es la intención del Presidente, debe apurar la vacunación para lograr la inmunidad de rebaño.

Local Regreso a clases presenciales depende de los ciudadanos: Consuelo Carmona

Lo anterior debido a que menos del 30% de la población en el país está vacunada, a ello sumó el hecho de que hay regiones en las que la población sigue renuente a la inmunización, como el caso de Chiapas, donde esta semana se han divulgado imágenes de los centros de vacunación vacíos.

Debido a ello, consideró necesario que se realice una campaña para persuadir a la población, incluso que se haga en lenguas originarias, "muchos dicen: no me voy a vacunar, el problema es que si eso sucede en un gran porcentaje, no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño y la necesitamos ya para reactivar muchas cosas".

A la comunidad católica, le recordó que el Papa Francisco ya se vacunó, "entonces si alguien es católico que no tenga miedo, todos los obispos están vacunados".

Soledad Avanza limpieza y mantenimiento en escuelas de Soledad

Priego Rivera también se refirió a los encuentros que ha sostenido el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona con el Presidente de la República, el Arzobispo de San Luis Potosí y empresarios, y señaló que estas reuniones "son hasta ahorita protocolarias, hasta que no haya la toma de posesión ante el Congreso, todas son de protocolo, de acercamiento, con mucho respeto a las personas que están luchando para esclarecer algunas cosas que según lo dicen, no quedaron claras, entonces vamos a esperar al 22 a ver qué resulta".

Lo anterior en referencia a la impugnación de la elección a la gubernatura promovida por la coalición Sí por San Luis, de la que se espera resolución el próximo 22 de julio.