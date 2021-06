Tiene que llegar el recurso que se prometió al Hospital Central: Jaime Chalita

Tiene que llegar la ayuda y los recursos que se prometieron al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, pues es lamentable ver que a diario las familias hacen filas interminables para tener una consulta médica o algo que alivie su salud, y en muchas ocasiones no reciben la atención que deberían por la falta de insumos médicos.

Así lo manifestó el presidente del Clúster de Turismo Médico de San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, quien consideró que son justificables y válidas las constantes manifestaciones que los trabajadores del nosocomio han realizado, pues estos no protestan para que les mejoren el sueldo, como comúnmente se hace, sino que exigen que se les brinde los suficientes insumos para atender a la población que viene a atenderse, incluso hasta de estados colindantes.

Local Desabasto de medicamentos en sector salud impactó a las farmacias

De igual forma, el empresario también criticó que el cambiar el nombre de las instituciones no resuelve nada, sino se está brindando un servicio adecuado a la población.

“Tiene que llegar lo que se prometió, se prometió acabar con la corrupción y la violencia pero todavía siguen y aumentadas, se prometió aliviar la salud de los mexicanos y mexicanas pero van en aumento las desgracias, sobre todo en una pandemia muy mal manejada”, expresó.

Por otro lado, opinó que la división y polarización entre la población que ha promovido el Gobierno Federal, también impacta de forma negativa a los temas de interés público, principalmente el de Salud; desde la Federación se creado una enorme brecha que separa a las clases sociales, y se incita a las personas a cuestionar por qué quienes tienen mejor posición económica no están igual que los de una clase más baja, en lugar de alentar a los que no tienen suficientes recursos económicos a ser igual o mejor que la gente que trabaja y da fuentes de empleo.

“Son mensajes muy confrontadores y que por esa división de la sociedad no hay la contundencia de que sean atendidas las personas en su salud desde la Federación, esa división les sirve a ellos no a nosotros, ese encono no deja ver que el país lo construimos entre todos y no una persona, lo construimos quienes trabajamos y pagamos impuestos”, apuntó.