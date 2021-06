80 por ciento del personal de Zona Industrial es menor a 30 años: UUZI

Prácticamente el 80 por ciento del personal que labora en Zona Industrial pertenece a un grupo de edad menor a los 30 años, por lo que, será todo un reto llevar a cabo la organización y logística de vacunación contra el Covid-19 para esta parte de la población, para que la mayoría puedan ser inmunizados de una forma rápida y exitosa.

Señaló lo anterior el presidente de Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien comentó que si bien, ya tienen contemplados algunos puntos de vacunación dentro de la zona fabril, los cuales comenzarán a operar cuando inicie la inmunización de las personas de 40 a 49 años, aunque no se descarta la posibilidad de que se puedan habilitar más centros de vacunación cuando llegue el momento de vacunar a los menores de 30 años.

El empresario detalló que hasta el momento los centros de vacunación definidos para la Zona Industrial estarán en las empresas de BMW Group, Martinrea Automitve y SEL (en el Parque Industrial WTC), además del que se encuentra en las instalaciones de la FENAPO. De acuerdo al censo de edades recopilado por la UUZI, se dirigirá a los trabajadores por bloques coordinados y con cita previa, a fin de que el proceso sea rápido y efectivo.

“Se puede llevar al personal médico a vacunar, pero se debe justificar por el tamaño de la empresa y el número de vacunas, y la otra es habilitar más centros de vacunación en Zona Industrial, pero no podemos poner un punto de vacunación a dos kilómetros de otro que ya exista, se tiene que hacer la instalación de los módulos por áreas para facilitar el traslado de los trabajadores, pero, insisto, que no haya dos muy pegados, porque no tiene caso”, explicó.

No obstante, el líder UUZI aseguró que los centros de vacunación que serán habilitados en Zona Industrial no sólo funcionarán para la inmunización de los trabajadores, sino que también apoyaran con la vacunación de los habitantes de comunidades aledañas; por ejemplo, el módulo que se instalará en el World Trade Center (WTC) apoyará a la población de El Aguaje y de algunos ejidos que están cercanos a esta área.

Finalmente, dijo que los centros de vacunación deben cumplir con características especiales que están supervisadas por las autoridades relativas, y están siendo coordinados con el apoyo del INSABI, la SEDENA, Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social.