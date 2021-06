Solución al Hospital Central es cuestión de voluntades políticas: Canacintra

Solucionar el problema de la falta de recursos y medicamentos en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, sigue siendo una cuestión de voluntades políticas; o el Gobierno Federal absorbe completamente al nosocomio, o el Gobierno Estatal vuelve a tomar el control sobre éste.

Así lo manifestó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carlos Mendizábal Pérez, quien lamentó que por ahora no se ve que pueda haber una pronta solución a este conflicto, pues el Gobierno Estatal está enfocado en cerrar cuentas y hacer la entrega a la próxima administración, mientras que el Gobierno Federal ha mostrado total desinterés en brindar el apoyo prometido.

En ese sentido, externó que ojalá la próxima administración de Gobierno del Estado decida volver a tomar las riendas del Hospital Central, pues ésta sería la única solución viable para que pueda estabilizarse la situación.

“La solución ahí está, que el Gobierno Federal baje realmente recursos y medicinas para que haga que esto funcione, que honestamente no veo el interés de hacerlo, o bien, que el Gobierno Estatal diga que nuevamente toma las riendas de esto y se haga cargo de la Salud, pero todo es cuestión de voluntades políticas”, comentó.

El empresario recordó que todo este conflicto se originó porque ahora el sistema hospitalario del nosocomio pertenece al INSABI, y como el Gobierno Federal prometió que éste sería totalmente gratuito, ahora el Hospital Central no puede cobrar, siendo que, anteriormente cuando formaba parte del Seguro Popular cobraba pequeños montos.

Aunado a ello, dijo, desafortunadamente no se puede hacer mucho desde el sector privado porque están limitados; no les permiten ni donar productos porque los tienen que comprar a fuerzas el Gobierno Federal.

“Lo que está sucediendo en el Hospital Central es una desgracia totalmente para el Estado, y tiene un origen al entregarle todo el sistema hospitalario al INSABI y la Federación. Ahora el Hospital no puede cobrar nada, no tiene medicinas y el INSABI no le manda los recursos que necesita, entonces es una situación desafortunada, consecuencia de las decisiones que se tomaron hace poco más de un año y medio”, expresó.