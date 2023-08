Soledad sin necesidad de endeudarse: cuenta con recursos suficientes para cerrar el 2023

Soledad de Graciano Sánchez cuenta con los recursos suficientes para cerrar los últimos cuatro meses del año, por lo que no hay necesidad de adquirir deuda pública, ya que los mil millones de pesos programados en el presupuesto aprobado para este 2023 han sido suficientes para satisfacer las necesidades de la gente.

Así lo aseguró el Tesorero Guadalupe Pérez, quien indicó que la clave ha sido una buena administración de los recursos, destinándolos a las necesidades de la gente, como son los servicios municipales, que abarcan las áreas de Aseo Público, Parques y Jardines, Alumbrado Público, así como en otras acciones como el bacheo y desde luego la obra pública, que dijo ha jugado un papel muy importante, ya que permite mejorar la calidad de vida de la gente.

“Las finanzas las llevamos con buena administración, estamos cerrando bien, no se cuenta con deuda pública, el gasto corriente no es problema y no es necesario endeudarnos, ya que se está administrando muy bien el recurso, se están brindando los servicios como la ciudadanía los requiere y con esa buena administración vamos a acabar el año sin ningún contratiempo financiero”.

Indicando que uno de los puntos clave que se han aplicado para poder tener finanzas sanas, es ahorrar en cosas que no son esenciales para las y los habitantes de soledad, prefiriendo invertir en aquellas cosas que si dejan beneficios reales a la gente.

En cuanto a la recaudación que se tiene Guadalupe Pérez dijo que en el caso de Soledad los programas que se aplican han resultado muy efectivos, lo que les ha permitido hacerse de más recursos, que son destinados a acciones en beneficio de la población, mencionando por ejemplo el programa de descuentos para el pago del impuesto predial, lo que hace que más personas se acerquen a cumplir con el pago de sus contribuciones y eso permita que la autoridad municipal pueda hacer frente a sus gastos.

Sin embargo se augura que estos últimos meses del año, baje la recaudación, debido a que es una época del año en la que la gente procura dedicarse a otras cosas, como el pago de escuelas y uniformes escolares, dejando de lado el pago de impuestos, sin embargo como autoridad municipal se blindan para que no se vean afectados por este tema.