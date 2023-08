No respetar la señalética en obras genera atrasos: Dirección de Infraestructura de SGS

El no respetar la señalética que se coloca en las diferentes obras que están en proceso, pueden representar un atraso en las mismas, ya se pueden generar diversos incidentes que provocan algún daño en los trabajos y posteriormente es necesario que los contratistas tengan que hacer algunas correcciones para poder cumplir con lo que marca el contrato.

Nataly del Carmen Alfaro Escalante titular de la Dirección de Infraestructura en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, reconoció que la colocación de señalética es obligatoria para los contratistas, quienes cumplen, sin embargo es la propia gente quien no las acata.

Indicando que se han detectado casos en los que simplemente la mueven a otros lugares en donde no es útil, en otros se la llevan, en ambos casos provocando incidentes para quienes pasan por la zona en donde se llevan a cabo las obras y finalmente hay quien aunque esté visible la señalética no la respetan, se la llevan y la dañan.

“En el caso de la señalética es obligatoria que este instalada en todas las obras que se llevan a cabo, pero si tenemos registrados varios incidentes precisamente porque no la respetan, hacemos un llamado para que no las muevan, no se las lleven y si las ven, las respeten, finalmente son para asegurarnos de que no haya accidentes, eso nos perjudica, nos limita los trabajos, porque se atrasa la obra, debido a que se tiene que corregir si se presenta algún daño por esta causa” dijo.

En donde al ser cuestionada sobre las zonas en donde más se registra el problema, Alfaro Escalante indicó que si se tienen detectado en todas las zonas en donde se llevan a cabo obras, sin embargo los accidentes ocurren con mas frecuencia en las avenidas principales, debido a la velocidad con la que circulan los automovilistas.

Por último la funcionaria aseguró que si bien este tipo de situaciones pueden representar un contratiempo para las obras, debido a los daños que se pueden causar, como autoridad municipal trabajan y reciben al contratista la obra hasta que este completa, pero sobre todo que cumpla con las condiciones que se marcan en el contrato.