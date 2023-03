Interapas y Dirección de Servicios Municipales llevaron agua potable a escuelas de SGS

En Soledad de Graciano Sánchez se tienen identificadas al menos 25 escuelas de nivel básico que carecen de agua potable, por lo que ya se están haciendo las gestiones necesarias para abastecerlas del vital líquido a través de pipas proporcionadas tanto del Interapas, como de la Dirección de Servicios Municipales, instancia que también esta apoyando en este tema.

Así lo informó José Juan Castro Castillo titular de dicha instancia, quien explicó que el problema se deriva de que el agua no llega a las colonias y de ahí es que los planteles educativos se ven afectados, sin embargo se esta trabajando para evitar afectaciones entre la población estudiantil.

De la ubicación de los planteles que se están viendo afectados, el funcionario indicó que están en varias colonias, pero hay algunos en donde se ven más afectados que otros, como ocurre en La Sierra, en donde hay una secundaria, una primaria y un preescolar, pero también hay otras escuelas ubicadas en colonias como Hogares Populares Pavón, Hogares Ferrocarrileros, San Francisco, en donde también se les tiene que dar atención.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Estamos trabajando de mano con Interapas con Servicios Municipales para llevar agua a las escuelas donde no la tienen, la indicación que tenemos es que estemos monitoreando instituciones que lamentablemente tienen estas dificultades, la cuestión es que no es solo la escuela, sino que las colonias no tienen agua, no que sea una cuestión de falta de pago, al momento ya tenemos 25 escuelas identificadas y agendadas para llevarles agua potable” dijo el funcionario.

Quien indicó que es muy importante que las escuelas tengan agua porque si bien el tema del Covid 19 va a la baja, hay otras enfermedades que se incrementan, como son las infecciones estomacales, entonces es necesario generar las condiciones sanitarias apropiadas para evitarlas.

Finalmente Castro Castillo indicó que si bien ya se identificaron 25 escuelas que tiene problemas para el abastecimiento de agua, es necesario que si hay más, las y los directores de estos planteles se acerquen al municipio para informar de la situación y así poder prestarles el apoyo.