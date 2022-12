SLP, en los primeros lugares en contratación laboral

En un estado que no tenga estabilidad social, no hay inversión, y en consecuencia no hay generación de trabajo, en ese contexto, San Luis Potosí con el trabajo que está haciéndose, es un estado ejemplar donde existe paz y seguridad laboral por lo que el gobierno va por buen camino.

Así lo comento en entrevista, el licenciado Rodolfo González Guzmán, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), en su visita a San Luis Potosí y durante el encuentro que sostuvo con el Secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en la que dijo; se trataron temas diversos entre ellos la preocupación que tiene la administración del gobierno del estado para que haya seguridad en carreteras y centros de trabajo.

Se abordaron temas en cuanto al avance de la central obrera sobre la legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, “tema en el que vamos bien, cumpliendo con las metas, es importante que haya un gobierno atento a las peticiones de la gente, de los sectores, en este caso del sector de los trabajadores”.

Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM / Foto: Bertha Escalante

Acompañado por el líder estatal de la central obrera en el estado, Cesar Arturo Lara Rocha, González Guzmán dijo que San Luis Potosí ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en materia de contratación, además que las medidas impulsadas por el gobierno federal para incrementar los salarios, ayudará a mantener esta estabilidad y generar suficiente mano de obra.

“Vemos bien la estabilidad laboral, creo que las medidas que están tomándose para incrementar los salarios es un incentivo para la estabilidad en los centros de trabajo, genera el arraigo, y hay mayor seguridad laboral, la inversión que se hace desde el gobierno del estado para procurar más seguridad de la población beneficia a trabajadores y a empresas”.

En el encuentro, el secretario general de Gobierno aseguró que la gestión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantendrá el impulso a los ejes primordiales de seguridad e infraestructura, además de promover cambios estructurales que favorezcan la calidad de vida de la población.

Añadió Torres Sánchez, que desde el inicio de la administración estatal se privilegió el diálogo y la unidad con distintos sectores, para garantizar la gobernabilidad y dar voz a todos “porque es un gobierno para todas y todos, y tener una economía más competitiva, generar empleos formales y promover relaciones labores que estimulen la productividad”.

