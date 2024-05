Rosalío González, el estilista que quiere ser alcalde de SLP

Voracidad en los parquímetros, obra pública de mala calidad y falta de cumplimiento de promesa del alcalde Galindo, lo motivan a participar

Pide a los ciudadanos que escriban su nombre completo en el recuadro de la boleta electoral que aparece en blanco

Estilista de profesión, abogado que defiende las causas sociales y ciudadano comprometido con su comunidad, Rosalío González Martínez quiere ser presidente municipal de San Luis Potosí y participa en el proceso electoral en curso bajo la figura de “candidato no registrado”, establecida en la Ley Electoral.

Pide a los ciudadanos que acudan a las urnas el 2 de junio y en el recuadro blanco de la boleta, escriban su nombre completo, para así poder sumar votos; está consciente que no hay una reglamentación y que la autoridad electoral podría no reconocerle un eventual triunfo, pero entonces el reclamo ya sería por la vía legal.

Acudió a las instalaciones de El Sol de San Luis donde otorgó una amplia entrevista, para exponer sus motivaciones de participar en la política apartidista, de proponer soluciones a problemas complejos como la falta de agua, las calles desechas por los baches y los abusos contra la ciudadanía como los parquímetros.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Llevó a cabo todo el proceso para ser candidato independiente a la presidencia municipal, pero le faltó solamente un requisito: la apertura de una cuenta bancaria que no consiguió por razones que no entiende aun, en cuatro instituciones bancarias y la autoridad electoral optó por no otorgarle la candidatura.

Dice que de ganar las elecciones, construirá tres velatorios comunitarios, también comedores para personas en situación de calle y propondrá soluciones reales a los principales problemas que tiene la ciudad.

“Llevo 42 años sirviendo bien a la gente, de ver la problemática que tiene, fui el primer estilista en San Luis, me daba para poder viajar al extranjero también ya que esto me da una pauta para poder competir nacional y mundialmente y ya de ahí después de 34 trofeos obtenidos a nivel nacional tenía que representar también aquí México, tenía que competir mundialmente, todos los gastos eran cubiertos por mí, soy una persona que trabaja 12 horas diarias”.

“Soy uno de los mejores estilistas de San Luis, daba seminarios a dos mil o tres mil personas en México o Guadalajara, fui presidente de Junta de Mejoras de la colonia Garita de Jalisco, Colinas del Parque, colonia Universitaria y Viveros”.

“La Constitución es inviolable, y si no existe para la autoridad electoral el reconocimiento de mi triunfo, veremos acaso que la ley no la van a cuantificar, no la van a considerar, la ley es la ley y haremos que se cumpla”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“Si fui independiente y no fui aceptado por ellos –El CEEPAC-, porque ellos tienen el derecho de proteger a uno, cosa que nunca lo hicieron, que no se olviden, pero aquí nos damos cuenta que el derecho que tengo, que si lo van a considerar o no, ya veremos también el por qué, porque la tesis que ellos están aplicando, esto se tiene que pelear hasta el último momento, que la gente es lo que va a demandar, la gente ciudadana”.

“Nos damos cuenta que la misma gente está reaccionando de una manera también contraria a las voluntades impuestas por el gobierno actual. ¿Cuáles son? Si las voluntades es de que no se les cumple lo que son los acuerdos, que no se le olvide también aquí a Enrique Galindo que prometió obras y no cumplió”.

“¿Cómo es posible que sí le correspondió la jurisdicción cuando fue a recibir el apoyo de las cuatro colonias? No olvide que si ni una colonia, simplemente de una, donde existen tantos taxistas y camioneros y también gente que trabaja lo que es en sus camiones, le dieron su voto, sin ellos no hubiera quedado donde está. Aquí nos damos cuenta este tipo de falta, que así como nos faltó, como tenemos también un parque deportivo que no se le da el mantenimiento, todo este tipo de mejoras se van a tener conmigo”.

“La vialidad es una cosa grandiosa también, habrá comunicación, todo esto se puede mejorar”, dijo.