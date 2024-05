STPS concilia entre acereros y trabajadores en SLP

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) asumió la representación de los trabajadores y atenderá sus pliegos petitorios, con lo que se logró poner fin a las protestas que realizaron esta semana en cinco empresas, informó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.

Durante esta semana, trabajadores de las empresas Simec Aceros (Aceros San Luis), Malla San Luis y Aceros DM, todas pertenecientes a un mismo grupo fabril, se manifestaron por el impago de utilidades en los últimos 10 años; este jueves por la tarde también hubo protesta en la empresa Midori por el mismo tema y bloquearon el acceso al parte WTC.

Al respecto, Garza Álvarez indicó que estas protestas fueron atendidas por la STPS, inclusive él estuvo presente en una negociación hasta la 1 de la madrugada a petición de los trabajadores, pues señaló que en la mayoría de los casos exceptuando Aceros DM, ya no confían en sus representantes sindicales.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Recordó que cuando una empresa no tuvo utilidades en el año anterior, lo que suelen hacer como agradecimiento a sus trabajadores y para evitar descontento, es otorgar un bono; sin embargo en Aceros San Luis el sindicato no les informó oportunamente “entonces ya no confían en ellos, pierde legitimidad la representación de los líderes sindicales”.

Indicó que tras la intervención de la STPS, trabajadores y empresa acodaron recibir el bono, y se le dará seguimiento a un pliego petitorio que se incluye que no les descuenten los días en que realizaron las protestas, que no haya represalias en contra de quienes encabezaron el movimiento, temas de escalafón, entre otras, y retomaron actividades.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

En Aceros DM y Mallas San Luis se hizo la propuesta de bono, misma que se someterá a votación, en caso de que no lo acepten, se realizará un mecanismo de impugnación y queja, y también se dará atención a sus pliegos petitorios.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Mientras que en Midori el tema es que los trabajadores desconocen al sindicato y tampoco se les brindó información respecto al pago de utilidades; recordó que se debe seguir un proceso legal para remover al sindicato, y en cuanto a las utilidades se tendrán mesas de trabajo a partir del lunes hasta resolver si habrá bono, de cuánto, si lo aceptan y atender su pliego petitorio.

De esta manera, la STPS asumió la representación laboral que ha sido deficiente por parte de los sindicatos en estas empresas.