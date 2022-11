Multará STPS a dos empresas potosinas; las sanciones rebasan el millón de pesos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está por comenzar con la aplicación de multas por violaciones a los derechos de los trabajadores, de entrada, comenzará con sanciones por más de un millón de pesos a dos empresas, adelantó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.

El funcionario estatal informó que hasta la fecha, la STPS ha realizado alrededor de 60 inspecciones a empresas, derivadas de denuncias por violaciones a los derechos de los trabajadores; la principal denuncia es porque no se da la contratación formal de los trabajadores, es decir, no hay contrato de por medio y no se les otorgan prestaciones de ley como Seguridad Social, Infonavit, Fonacot, entre otras.

Señaló que estas inspecciones se han dado sobre todo en el sector agrícola, y que las revisiones se realizan en conjunto con el gobierno federal, "buscaremos que se cumplan las prestaciones de ley a los trabajadores temporales o fijos".

Precisó que la sanción mínima es de 25 mil pesos, y de ahí suben de acuerdo al tipo de incumplimiento que se dé en los centros laborales, en el caso de las empresas que no otorgan prestaciones de ley, se les podría sancionar hasta con medio millón de pesos.

Garza Álvarez explicó que por ahora la dependencia elabora los dictámenes generados de las inspecciones, y ya se determinó el incumplimiento en varias empresas, por lo que está por comenzar con la aplicación de multas, "vamos a iniciar con sanciones antes de que termine el año, de entrada tenemos dos por más de un millón de pesos cada una".

