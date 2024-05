Kínder del SEER en SLP exhibe a quienes no pagaron "cuota voluntaria"

Padres de familia del Jardín de Niños La Estrella, perteneciente al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER.), han denunciado la exposición de datos personales de niñas y niños cuyos padres no han pagado la cuota “voluntaria” a la Sociedad de Padres de Familia de esta institución. El plantel, ubicado en la calle Mariano Jiménez en la colonia Alamitos, ha generado controversia debido a esta práctica.

Aunque la cuota o pago de “aportación voluntaria” no es obligatoria según los lineamientos de las escuelas de las autoridades educativas a nivel estatal y federal, la directora de la institución, Patricia Benítez Pérez insiste en que los padres paguen una onerosa cantidad que sobrepasa los 2 mil pesos por alumno.

Según los padres afectados, este pago se destina a mejoras en la infraestructura educativa, mantenimiento de jardines, aseo y adquisición de material educativo y didáctico.

Sin embargo, durante el ciclo escolar 2023-2024, los padres no han visto reflejado el pago en mejoras sustanciales. El Jardín de Niños sigue presentando los mismos daños y falta de rehabilitación en sus áreas de enseñanza.

Especial / El Sol de San Luis

La exposición de los nombres de las y los niños, que no han pagado la cuota voluntaria ha generado conflictos y señalamientos. Algunos padres consideran esta práctica ilegal y poco ética.

“La directora, junto con la Mesa Directiva y las maestras, ha colocado carteles afuera de los salones con los nombres de los padres que sí pudieron pagar la cuota”.

Ante esta situación, los padres instan a las autoridades educativas a revisar el caso y atender las necesidades del alumnado. Es importante recordar que las cuotas escolares están prohibidas y no deben imponerse a los padres. “Además, exponer los nombres de los alumnos por no pagar estas “cuotas voluntarias” es inaceptable. Las autoridades deben tomar medidas para garantizar que los datos de las y los niños que aquí estudian no serán expuestos, sin importar la capacidad de pago de sus familias”.