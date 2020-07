Sanciones y clausuras a quienes no cumplan protocolos sanitarios

Las autoridades municipales mantendrán la coordinación con la Dirección de Gobernación y COEPRIS con el fin de reforzar los operativos para intensificar las inspecciones a establecimientos y con el fin de proteger a la población de la capital y lugares circunvecinos.

“Habrá mano dura contra los establecimientos que no cumplen con los protocolos sanitarios, por lo que se aplicarán sanciones y clausuras para quienes no cumplan con las medidas de seguridad sanitaria". Así lo advirtió el el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García.

Recordó que tan sólo el pasado fin de semana, se clausuraron varios antros y bares con venta de bebidas embriagantes, por precisamente incumplir protocolos sanitarios en conjunto con la COEPRIS y Gobernación, “y este trabajo seguirá y si algún establecimiento no cumple se les aplicarán las sanciones correspondientes y de ser necesario, se llegará hasta la clausura”.

Sin embargo dejo claro que no impondrán acciones, sino que para los responsables de los comercios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, habrá un diálogo constante, pero de no cumplir entonces si vendrán los castigos puesto que hay protocolos marcados por las dependencias sanitarias ante la pandemia y muchos no las han respetado.