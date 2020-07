A reforzar precauciones ante aumento de contagios: Comité Municipal Covid-19

El responsable del Comité Municipal de Asesoramiento y Seguimiento Covid 19, Adriana Urbina, insistió en lo importante que es permanecer en casa el mayor tiempo posible porque es el lugar más seguro para frenar una catástrofe epidemiológica.

Aunque no hay saturación hospitalaria, pues la capacidad ya rebasó el 60 por ciento de ocupación en territorio potosino, según lo afirmó, “éste es el momento de hacer la diferencia, hay que hacer una reflexión y actuar de manera distinta a como lo hemos hecho. Apelamos a la responsabilidad social, a la conciencia hacia el otro, cuidándose y no pensar que si a mí no me sucede no está pasando nada, es el momento de solidarizaros”.

En su mensaje, Urbina Aguilar mencionó el número de contagios que va hacia arriba y que vulnera la curva del coronavirus, por lo que instó a hombres y mujeres, chicos y grandes, a tomar con seriedad las indicaciones de las autoridades de salud para prevenir la expansión del contagio.

Instó a respetar la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, utilizar alcohol en gel y evitar las reuniones sociales porque hacerlo ha sido una fuente de contagio muy importante.

Y lamentó que aún hay muchas personas que todavía no lo toman con seriedad, cuando que es una realidad; además mencionó que es necesario pensar en el personal de salud que está al frente de la batalla y que está en riesgo de contagiarse. “Eso significaría un desastre que podemos evitar si todos hacemos nuestra parte: cuidarnos”.

