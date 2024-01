No hay rompimiento ni confrontación con el Gobierno de SLP: Ceepac

El juicio electoral no es un mensaje de confrontación a los poderes Ejecutivo y Legislativo, aseguró Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), luego de que el 5 de enero se inconformó contra el decreto 0899 publicado en el Periódico Oficial del Estado por el que se expide el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024 y la consecuente reducción del presupuesto al organismo electoral.

Expuso que "nuestra obligación es llevar a cabo todos los mecanismos, todos los medios posibles para garantizar que tengamos todos los recursos suficientes. No es un mensaje de confrontación, no es un mensaje de rompimiento, es algo que era nuestra obligación hacer y presentar en el tiempo en el que lo hicimos. Esto no excluye otras formas y otras medidas para seguir buscando este recurso".

“Se interpuso en esta fecha dado que los plazos para el juicio electoral son realmente muy cortos. Mediante acuerdo de fecha 6 de enero de este año el Tribunal Electoral recibió el juicio electoral referido y se le asignó el número de expediente 01-2024. El agravio hecho por este organismo se fundamentó principalmente en la violación al principio de autonomía con que cuenta constitucionalmente este organismo electoral puesto que, para cumplir con la obligación de llevar a cabo el proceso electoral en el estado, se necesita contar con un presupuesto necesario y suficiente, lo cual se traslada a la autoridad financiera con que cuenta para determinar cuál es el presupuesto necesario para llevar a cabo todos y cada uno de los trabajos inherentes al proceso”.

Paloma Blanco dijo que “el que se haya aprobado un presupuesto menor al proceso electoral 2021 exige solicitar y buscar una mayor cantidad de recursos tanto financieros y humanos, puesto que el número de electores ha incrementado, el número de partidos políticos es mayor, de igual forma las obligaciones y actividades para este organismo electoral se han incrementado, entre ellas, por ejemplo, la obligación de llevar en este proceso electoral 15 debates electorales a diferencia de los anteriores que eran solamente dos, la implementación del sistema de candidatas y candidatos conoceles, por supuesto la instalación de un mayor número de casillas derivado de un mayor número de personas en la lista nominal, aunado al anterior el porcentaje de inflación en México aumentó más del 19% en comparación con 2021, lo que representa en general un aumento en el costo de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proceso electoral”.

En conferencia de prensa expuso que “la cantidad que se erogó en el proceso electoral 2021 fue de 126 millones 590 mil 777 y para el proceso electoral 2024 únicamente se aprobaron la cantidad de 100 millones, lo cual es un ejemplo claro de la disminución del recurso necesario para proceso electoral y por tanto, también la afectación a la autonomía financiera. En 2021, se llevó a cabo un proceso electoral en medio de una pandemia que significó realizar muchas actividades por medida remota, pero en este caso esta situación es distinta. Se ha mencionado que la disminución de los recursos obedece a la lógica de que no habrá elección a gubernatura, sin embargo, hemos hecho el análisis de estos números y este rubro únicamente impacta en un ahorro en materiales y documentación electoral que no supera los 3.7 millones de pesos”.

“Tener una elección en ese sentido, tener una elección menos, no implica tener un proceso distinto, no se instalan menos oficinas, no se instalan menos comités o comisiones, no se instalan menos casillas. En otro sentido, de los 100 millones asignados ya están comprometidos 42 para PREP, 33 para material electoral, 9 para el convenio INICEPAC, lo que nos resta aproximadamente 12 millones para operar un proceso electoral y en estimaciones muy racionales y claras, estimamos que se agotarían estos 100 millones en los dos meses primeros de este año”.