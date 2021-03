La candidata de MORENA planteó su plan de gobierno a mujeres del MRP

Al reunirse con integrantes del Movimiento Popular Revolucionario, la Candidata de MORENA a la Gubernatura del Estado, Doctora Mónica Rangel, indicó que son las mujeres el pilar de las familias potosinas:

“Somos nosotras quienes cuidamos y educamos a los hijos; somos nosotras quienes ayudamos para que en el hogar no haga falta nada, pero para ello necesitamos de la suma de voluntades, porque no podemos caminar solas, lo tenemos que hacer juntas y juntos”, dijo.

Local Revientan conferencia de MORENA

Al referirse al lema del Movimiento Revolucionario Popular: ‘Mujeres de lucha que dieron todo por su patria y sus derechos’, Rangel Martínez dijo darse cuenta de que las mujeres siguen luchando para que las otras mujeres no estén solas, para que tengan un salario y un empleo.

“Seguimos luchando por esa igualdad de oportunidades, seguimos luchando para que no nos violenten, para que no nos peguen, para que no nos maten”, explicó.

La candidata a gobernadora del estado por Morena, habló ante integrantes del MRP sobre los tres puntos prioritarios que serán eje de su gobierno.

“Implementaremos el programa ‘Mujeres juntas’, porque necesitamos darle un ingreso a cada mujer que no lo tenga, porque debemos darles a las mujeres un empelo bien pagado, lo mismo que a los hombres”

“No es válido, no podemos permitir, que las mujeres que sufren violencia tengan miedo de denunciar y para ello debemos darles un espacio donde puedan refugiarse, por ello tendremos espacios en donde sepamos que nuestros hijos están bien cuidados mientras nosotras salimos a trabajar y además, también apoyaremos a las abuelas que ayudan a cuidar a nuestros hijos”, sentenció.

Local Condenan agresiones a periodista y opositores a Mónica Rangel y Mario Delgado

Al retomar el tema de los empleos y la seguridad, la Doctora Rangel indicó que se tienen que generar empleos con los buenos empresarios para que puedan invertir y se de la posibilidad de que se dé ese salario igualitario entre hombres y mujeres.

“También tenemos que luchar juntos por vivir en un San Luis Potosí en paz, un estado en el que cuando volvamos a caminar por las calles no sea lo primero que me comentan que viven con miedo por la inseguridad que se enfrenta.

“Me dicen por ejemplo que tienen que cerrar temprano sus negocios para que no los asalten, y para que eso no suceda tenemos que lograr vivir en un San Luis en paz y seguro, porque si no hay seguridad no puede haber todo lo demás”., explicó.

La Dra. Mónica Rangel Martínez hizo referencia también de la seguridad que se debe dar a los hombres potosinos: “a ellos también debemos cuidarlos, darles seguridad y darles empleo, porque a su vez tampoco podemos dejar de lado a los jóvenes, ya que ellos son el futuro de este estado”.

La candidata a gobernadora se refirió a una niña presente en el conversatorio de nombre Ximena.

Local (VIDEO) Termina a 'huevazos' la visita de Mario Delgado en SLP

“Ximena es nuestro futuro y tenemos que prepararle ese futuro para que no sufra como ustedes ni como yo. No podemos permitir que Ximena no pueda ser una candidata a gobernadora como ahora lo soy yo”, indicó.

Cuestionada sobre la forma en que trabajará cuando sea gobernadora, Monica Rangel dijo que al igual que el Presidente López Obrador, ella gobernará con el pueblo.

“Por eso es que estamos aquí escuchándolos y por eso es que les pido que caminemos de la mano, y así lo voy a hacer los próximos seis años en los que además contaremos con el apoyo del gobierno federal”.

Finalmente, la candidata de Morena a la gubernatura, doctora Monica Rangel, pidió a los integrantes del MRP su confianza y su voto para que con ello le den la oportunidad de trabajar como su gobernadora.

“Yo les vengo a pedir que me den el trabajo de gobernadora y si me lo dan, ustedes van a vigilar que yo haga mi trabajo, y ustedes van a estar en todo momento vigilando que lo que yo les estoy diciendo aquí se cumpla y para que si mi equipo no los atiende o no les cumple, me digan y los ponemos a trabajar o los corremos, porque el que no sirve para servir, no sirve para estar conmigo”, puntualizó