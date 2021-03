"A nadie le debo la candidatura", tajante Mónica Rangel

Llegará libre, sin compromisos, a ser la primera mujer gobernadora de San Luis Potosí

A sus ex contrincantes las invita a sumarse y a quienes no reconocen que ganó la candidatura en un proceso estatutario y abierto, les pide que no estén del lado equivocado.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

La doctora Mónica Liliana Rangel es contundente: no le debo la candidatura a nadie, todo lo he conseguido con trabajo y esfuerzo y así, libre, seré la primera mujer que gobierne San Luis Potosí en toda su historia pese a la violencia política y los ataques sistemáticos en mi contra de grupos que se resisten a la transformación.

Con su ropa de campaña, pantalón caqui, camisa de manga larga, chaleco morado, cubre boca del mismo color con su nombre inscrito y un pañuelo morado en su mano izquierda, además de unos zapatos apropiados para la ocasión, la candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí habló en exclusiva para El Sol de San Luis.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“A los únicos a los que les debo estar aquí es a mis padres, vengo de un proceso claro, público y transparente, con gran participación de mujeres, cumplí a cabalidad todos los pasos y nadie me ha regalado nada; tengo 25 años en la función pública y he trabajado en gobiernos de todos los colores”.

Considera que en Morena encontró un espacio de pensamiento libre “y qué bueno, si no, estaríamos del lado equivocado, no podríamos ser ordenados y callados, todas las expresiones son válidas, pero si no se respeta un proceso interno legal, estatutario y abierto, entonces estamos del lado equivocado”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Espera unas elecciones tranquilas pero lamenta que haya hechos como los del sábado pasado en El Saucito, donde, gente que no es de Morena agredió a quienes son militantes cuando salía de una reunión de organización con el presidente nacional Mario Delgado. “Los morenistas no agreden, no violentan”.

En su contra ve violencia política de quienes tienen miedo a la transformación, “me seguirán por todo el estado para no dejarme en paz, pero de eso se trata, por eso estoy aquí, para abrir brecha y que otras generaciones de mujeres que vengan no pasen por esto. En la vida nada es fácil, nadie te regala algo, quiero darle la seguridad a mi hija de que ella no va a sufrir este tipo de violencia”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis





No le tengo miedo a ser la primera gobernadora de San Luis y para eso estoy trabajando

Es tiempo de las mujeres, tenemos que gobernar diferente, tengo la experiencia, sin colores, mi camino es incluyente, tengo una visión incluyente de gobierno, mis 25 años de experiencia me respaldan, es lo que expresó la que pudiera convertirse en la gobernadora número 9 del país, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Sostuvo que en su paso por la política se ha visto envuelta en aspectos de violencia política, muchas veces provocada por las propias mujeres, sin embargo apunta que está dispuesta a sumar a quienes quieren el bien de San Luis Potosí. A Francisca Reséndiz y a Tere Carrizales, las convoca a trabajar juntas en el terreno de las ideas para sacar adelante al Estado de San Luis Potosí, “siempre por encima de cualquier situación está el dialogo”.

Por más de dos décadas se ha desempeñado en la función pública, comenzó como pasante de medicina en Secretaría de Salud, ahí aprendió de todas las áreas, hasta llegar a la titularidad de la dependencia, donde por casi seis años obtuvo premios a la Excelencia, hoy promete a los potosinos, hacer lo mismo para la educación, el arte, los deportes, el campo y la cultura; ya hasta planea que su próximo gabinete de gobierno sea el que cumpla con una serie de requisitos, evaluados bajo la premisa de los resultados.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Entre las propuestas que le hace al pueblo potosino, destacan las enfocadas a la mujer, quiere crear una Policía Femenina, y el programa Mujeres Juntas para Trabajar, acompañar a las víctimas del delito y acabar con los feminicidios, que actualmente suman 19. En el ámbito económico, persigue conectarse con el sector empresarial para atraer inversiones, generar empleos y salarios competitivos para las mujeres. También le preocupa el tema de seguridad, donde persigue que la paz vaya a la par de la justicia “la inseguridad esta patente, queremos que la paz vaya a la par de la justicia”.

