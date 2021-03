“Sin miedo, vamos juntos a transformar San Luis Potosí y a combatir la delincuencia y la inseguridad”: Mónica Rangel

Ante los Cordinadores Operativos Territoriales que en calles, colonias y comunidades promoveran el voto a su favor, la Doctora Mónica Liliana Rangel Martínez afirmó no tener miedo en su búsqueda por la Jefatura del Ejecutivo y por transformar las condiciones de violencia, inseguridad, delincuencia y malos empleos que sufren las familias.

Frente a los actos de violencia de los que fueron objeto los jóvenes simpatizantes de MORENA hace unos días, la candidata a Gobernadora de San Luis Potosí les precisó que caminará a su lado sin miedo por los cincuenta y ocho municipios de San Luis Potosí.

Local Revientan conferencia de MORENA

“Les agradezco que estén haciendo historia, que juntos estemos trabajando por un mejor San Luis Potosí, porque con su incansable labor están cimentando las bases para que las y los potosinos tengamos seguridad, mejores empleos, una mejor vida”, les dijo.

A los COTS, Monica Rangel les indico que nadie detiene ya a este gran equipo que día a día trabajará junto a los ciudadanos durante los próximos tres meses meses y, -después-, por los próximos seis años: “No nos van a detener. Estamos aquí porque vamos a ganar esta elección, porque miedo no tenemos y si yo no tenía miedo, después de ver su actitud y la pasión que tienen por defender a Morena, a San Luis Potosí, al Presidente López Obrador, al proyecto de nación, menos tengo miedo. Ustedes, frente a la agresión, dieron una gran lección: Morena es pacífica, porque Morena trabaja con la gente”.

“No es posible que un grupo de personas quieran acabar con la paz de San Luis Potosí. Hoy quiero pedirles que esas ganas de salir adelante no mermen, que no se preocupen y que tengan claro que cuando suceden esas cosas es porque estamos caminando y estamos pisando fuerte. No nos van a detener y por eso es que estamos aquí reunidos y organizándonos, haciendo bien las cosas. Voy a caminar con ustedes porque eso es lo que ustedes y yo sabemos hacer, y hoy, -en medio de esta pandemia-, tenemos que ir casa a casa y quién mejor que ustedes para hacer el trabajo y llegar a tocar corazones y abrir conciencias”, les reiteró la Doctora Rangel Martínez.

“Vamos a llegar a la gubernatura porque ustedes me van a llevar hacia allá junto con la gente, y ya en el gobierno a las mujeres las vamos a cuidar. Ese es el mensaje que quiero que lleven casa por casa, que vamos a ayudar a las mujeres, que vamos a buscar que todos tengan buenos empleos pero, -sobre todo-, que no exista inseguridad y no haya delincuencia en San Luis Potosí. Si logramos eso, todo lo demás vendrá por consecuencia”.

Local Mónica Rangel se suma al movimiento "El Nueve Nadie se Mueve"

En ese sentido, la doctora Rangel sostuvo que cuidar a las mujeres, tener buenos empleos y combatir inseguridad y delincuencia serán las premisas de su Gobierno. “Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la capacidad para gobernar. Soy una mujer que tiene la convicción y la experiencia para poder hacerlo. Llevo muchos años trabajando, llevo muchos años caminando. Que sirva de ejemplo de cómo sabemos gobernar las mujeres, de que somos mujeres que cuidamos a niños, niñas, hombres, mujeres, a nuestra gente de la tercera edad, a nuestros discapacitados, a los de la comunidad LGBT, porque somos incluyentes y porque sabemos hacer las cosas y hacerlas bien”, señaló.

Finalmente, Mónica Rangel pidió a los COTS llevar este mensaje a las familias de la colonia Popular en esta Capital: “Compartanles que vamos a transformar San Luis Potosí de la mano del Presidente López Obrador; con convicción, con corazón, con el alma y protegiendo por encima de todo a la gente, aunque nos quieran lastimar. Cada vez que quieran hacernos algo, vamos a responder con trabajo y cada vez que nos quieran intimidar vamos a responder con más valor, y cada vez que quieran mermar siquiera tantito nuestro espíritu, nuestro espíritu se va a fortalecer. Vamos a llegar al Palacio de Gobierno sin siquiera haber roto un vidrio y con nuestra mente y espíritu muy fortalecido, porque todo San Luis Potosí va a ser MORENA”, finalizó señalando.

Tras la reunión con integrantes de las brigadas promotoras del voto, Monica Rangel realizó junto a ellos un extenso recorrido casa por casa en la colonia Popular de esta Capital, donde de manera personal diálogo con amas de casa, jóvenes y familias enteras, dándoles a conocer su plan de trabajo.