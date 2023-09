"México está sediento de auténticos líderes": Astrid Alviso

Les falta humanismo y saber que nada pueden lograr sin sus Recursos Humanos, por eso es urgente forjar líderes reales, enfatizó la experta en el tema

“Bienestar real para la operación industrial”, fue el tema que abordó la experta Astrid Alviso en el marco del Congreso Internacional del Talento Humano ADERIAC 2023

El bienestar es básico, la felicidad un diferenciador, dijo la ponente

“Bienestar real para la operación industrial”, fue el tema realmente trascendente que abordó de una forma por demás amena la tarde de este jueves la experta Astrid Alviso en el marco del Congreso Internacional del Talento Humano ADERIAC 2023, el cual se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí.

Cifras que no dicen mucho de cómo está la realidad del bienestar laboral fue lo que abordó Astrid Alviso, al tiempo de dar a conocer las estadísticas en los que México no es nada beneficiado en el ámbito laboral, como por ejemplo tener el primer lugar en estrés laboral y en agotamiento profesional, y el segundo en obesidad, según la OMS (Organización Mundial de la Salud). Agregó que 15 de cada 100 mexicanos sufre depresión, y ocupa el lugar 46 en Felicidad Mundial (2021). 37 de 43 en competitividad internacional (IMCO). Y sí gana el segundo lugar de 29 países en horas trabajadas a nivel mundial, (OCDE), lo cual es verdaderamente preocupante para el país, para el mundo empresarial y para todos.

Astrid Alviso de una forma por demás dinámica hizo preguntas muy profundas que hicieron que los participantes en este congreso, analizaran y reflexionaran detenidamente y vieran sus FODA personal y organizacional, como son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que los hacen tener o no éxito en lo que emprenden o en las metas y proyectos que quieren lograr.

¿Qué tan feliz estás con tu vida?, ¿eres realmente feliz?, ¿duermes bien?, ¿estás descansando bien?, ¿Te sientes satisfecho con lo que haces?, ¿Cuáles son las grandes satisfacciones que has tenido en tu vida y en qué momento no te has sentido satisfecho contigo mismo y con lo que haces?, ¿Te sientes estresado o puedes contener el estrés?, ¿tus problemas familiares o personales afectan tu vida laboral?.

Estas preguntas claves –dijo la ponente— nos las debemos contestar, y es preciso también preguntarnos si además de generar utilidades en la empresa, cómo podemos generar más bienestar, prosperidad, felicidad, logros, crecimiento, desarrollo en los trabajadores para que rindan al máximo?.

Astrid Alviso dijo: “Tengan la certeza que todo trabajador debe sentirse primeramente bien consigo mismo, debe dormir bien, las horas necesarias que le pide su organismo, las horas de sueño deben ser suficientes, debe descansar bien, para tener la energía necesaria para que otro día pueda desempeñar bien su trabajo. Es importante saber si se hace ejercicio físico y motivarlo a que lo haga, su alimentación debe ser la adecuada, y si su desconexión de los problemas familiares es la correcta para desempeñar sus labores rindiendo al 100% y concentrarse en lo que hace. Todo esto nos lleva al bienestar, que es igual a protección y contención del estrés. Es aquí donde la empresa se vuelve cómplice del bienestar real de sus trabajadores, esto porque el bienestar de nuestro personal es básico, elemental, y eso nos va a redituar en la competitividad de la empresa”.

“Es importante que tengamos una relación armoniosa con nuestra gente, y preguntarle a nuestro trabajador ¿Qué es lo que más te da felicidad?, ¿qué es lo que te hace plenamente feliz?, recordemos que una mejor empresa que se preocupe por el bienestar de sus trabajadores nos hace mejores a todos”.

La conferencista Astrid Alviso dijo que el factor primario en cualquier tipo de empresa son las relaciones positivas, y el velar por el bienestar de cada integrante es indispensable o no se podrá avanzar en gran medida. Hay que estar conscientes de cuáles son tus recursos más importantes, y es sin duda alguna, el Recurso Humano lo más importante.

Indicó que México está sediento de auténticos liderazgos, de aquellos líderes que motiven a trabajar con gusto, con entrega y entusiasmo, donde se percibe que el trabajador da lo mejor de sí mismo en todo lo que realiza, pero con gusto, no por obligación, porque un líder no obliga, exhorta, convoca, te hace sentirte bien contigo mismo, corrige con diplomacia, prudencia, elocuencia y respeto absoluto.

“¿Cómo impacta un líder en tu vida? Aquí convocó a los presentes a hacer un autoexamen de liderazgo positivo, aquel líder que sabe escuchar, hablar con educación, que respeta a toda persona con la que tiene un trato, que incluso tiene buen ánimo, se ve siempre alegre, gusta del buen humor, siempre tiene ánimo para convocar a trabajar, para ser mejores, más que para tener utilidades, (aunque lo uno lleva a lo otro por consecuencia). En síntesis, un líder auténtico es un generador de bienestar, no de estrés o de miedo, de agotamiento, un líder no genera estrés, no debe imponerse de tal forma que nos lleve al cansancio crónico, sino que es abierto a la opinión de los demás, busca dar el merecido y justo reconocimiento al otro, más que lo reconozcan. Un líder no impone su voluntad, sino que genera dinamismo, entusiasmo, gratitud, es muy humano y empático”.

“Un auténtico líder se propone logros, metras, planes, proyectos, retos, pero sin dejar la gratitud a un lado, tiene espíritu de servicio y sociabilidad, reconoce el esfuerzo de cada uno de sus trabajadores, y sabe que el recurso humano es lo más importante para su empresa, no la materia prima o sus clientes. Tiene la firme certeza que lo más valioso es su equipo de trabajo y que sin él no puede lograr nada, pues solo nunca alcanzará las metas que se proponga”.

Pudo un ejemplo de un jefe que tuvo y señaló: “Hay jefes que llegan de malas a trabajar, con un carácter que ni ellos mismos se soportan, y eso debe cambiar si de verdad queremos ser líderes. Valdría la pena preguntarnos ¿qué tipo de líder quieres ser, el que da o el que quita?. ¿quieres aceptar verdaderamente el llamado a ser líder o no te importa ser o no serlo?, ¿quieres trabajar solo o en conjunto, moviendo voluntades?.

A México le faltan líderes con humanismo real, que hagan el materialismo a un lado y generen compromisos con la empresa conjuntando voluntades y esfuerzos.

¿Del uno al diez en qué medida te vas a comprometer con tu empresa para hacer la diferencia y ser mejor cada día?

Indicó Astrid Alviso que es importante que se reactive en las empresas una escuela para padres, lo cual ya se ha platicado mucho pero no se llega a concretar una, lo cual sería muy benéfico, también se deberían ofrecer talleres de manejo de ira, temas de estrés, sesiones de terapia psicológica para toda la familia, porque a veces llevamos a la empresa problemas del núcleo familiar, citó a una empresa líder en su ramo que ya lo hace con muy favorables resultados.

Puso el ejemplo de que las pláticas nutricionales para el personal obeso, no sirven para nada, si primeramente no se va a la raíz de cada problema, como por ejemplo contener el estrés y manejarlo adecuadamente para bienestar del trabajador, pues si no se logra trabajar el estrés en su origen, la persona seguirá comiendo por vacíos, insatisfacciones y estrés. Por eso hay que ser líderes para manejar emociones, lo cual no es nada fácil, pero tampoco imposible, dijo con una llana sonrisa.