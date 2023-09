El silencio es el cáncer organizacional: Raciel Sosa en el Congreso Internacional de Talento

“El silencio es el cáncer organizacional, lo que más se desperdicia en las empresas es la sabiduría colectiva”, sostuvo Raciel Sosa, quien impartió la conferencia “Conversaciones cruciales” en el Congreso Internacional de Talento Humano de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí A.C. (Aderiac).

En su presentación, el conferencista ofreció herramientas básicas para sostener conversaciones cruciales, que son aquellas que cambian la trayectoria de las personas involucradas, “siempre que tienes un problema tienes una conversación pendiente que no has enfrentado o que no has manejado bien”, sin embargo destacó que generalmente, lo último que se hace es conversar, y hay quienes lo comunican mal y entonces provocan más problemas en lugar de resolver.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Una conversación crucial se puede identificar porque el tema es importante para ti, hay opiniones encontradas, y hay un alto nivel de emocionalidad, “sino, no te involucres, sólo te desgatas en discusiones sin sentido”; pero además, hay que revisar los motivos que te llevan a esa conversación, pues si una persona sólo busca tener la razón, ganar, quedar bien, evadir el conflicto, o culpar a otro, los motivos son incorrectos; y por el contrario, si lo que pretende es aprender, llegar a la verdad , generar resultados y fortalecer la relación, los motivos son correctos.

Al respecto recomendó “si estás frente a una conversación crucial no te calles”, hay que decir si no coincides con una idea o propuesta y plantear la forma de ayudar a obtener mejores resultados, en este caso destacó que no estar de acuerdo no implica ser violento.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Igualmente sugirió algunos pasos a seguir en las empresas para identificar un propósito común: determina las necesidades, para hacerlo observa, escucha, pregunta qué le preocupa a los trabajadores, qué necesitan, qué valoran, una vez que los has hecho, enfócate en lo que es común, documenta quién hará qué cosas para conseguir ese propósito común, para cuándo se dará cada paso, y cómo darán seguimiento.





Influir positivamente en el comportamiento de las personas ayudará a crear compromiso y tener una ventaja competitiva de la empresa, optimizar el clima de la empresa para retener al talento humano, que los líderes generen mejores resultados de su equipo de trabajo, y que los gerentes aprendan a dar retroalimentación útil significativa.

De esta manera, concluyó que aprender a manejar las conversaciones cruciales en las empresas, es una necesidad.