Shannon Wallace comparte las prácticas para fomentar la equidad e inclusión en las empresas

Con la asistencia de más de 300 personas, este jueves dio inicio el XIII Congreso Internacional de Talento Humano organizado por la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí A.C. (Aderiac), durante el cual, especialistas en diversos temas ofrecerán conferencias dirigidas a personal de Recursos Humanos de las empresas.

Durante la inauguración, el director de Aderiac hizo referencia a dos trabajadores de Recursos Humanos de diferentes empresas, mismos que gozaban del aprecio de sus colegas y que hace poco fallecieron, además se refirió a César David Choreño, director de Recursos Humanos de Valeo, quien se encuentra desaparecido desde principios de mes, y pidió por su pronta localización con bien.

A su vez, Lilia Anely Anguiano Rodríguez, presidenta de Aderiac, destacó que en este tipo de foros se actualizan en cuanto a mejores prácticas para las áreas de Recursos Humanos, además de hablar del futuro de esta área en las empresas, ya que durante estos últimos años cobró relevancia el bienestar de los colaboradores y su salud mental.

La primera conferencia titulada “The future of work: New perpectives in human resorces management in the automotive industry”, estuvo a cargo de Shannon Wallace, directora de Recursos Humanos de Mnaufactura de General Motors, quien compartió las prácticas de la empresa para fomentar la equidad e inclusión de grupos vulnerables como son las mujeres, grupos étnicos y personas con discapacidad.

Por ejemplo, en busca del empoderamiento de la mujer se aplicó un programa de formación de liderazgo y actualmente la empresa cuenta con 350 mujeres en puestos de mando, entre ellas la directora ejecutiva que lleva 10 años en el cargo, y tiene la meta de que para 2030, el 40% de su fuerza laboral en todas su plantas, sea femenina.

Algunas estrategias que se han aplicado en México para incrementar la fuerza laboral femenina, son programas para desarrollar el liderazgo en las mujeres, además de buscar formas de garantizar que puedan trabajar y desempeñar otros roles fuera de la empresa, de manera que esto no les impida insertarse al mundo laboral, además se fomenta que las mujeres estudien carreras que antes eran pensadas sólo para hombres, “organizamos ferias profesionales y vamos a las comunidades a hablar con mujeres jóvenes para animarlas a estudiar ciencias, tecnología y matemáticas, haciéndoles saber que hay espacio para ellas”.

En materia de inclusión, también se busca garantizar que las personas con discapacidad puedan acudir a su trabajo de manera segura y con ello alentar a más personas a trabajar en GM, también en este sector se busca alcanzar un 40% de ocupación para 2030.

Mencionó que la empresa busca que sus trabajadores tengan un crecimiento constante, “no siempre significa avanzar hacia arriba. Nos aseguramos de que las personas puedan crecer y aprender en los roles que desempeñan y que puedan aprender y crecer lateralmente”, además de que existe una retroalimentación permanente “la retroalimentación es la única forma en que crecemos. La retroalimentación es la única forma en que podemos asegurarnos de que estamos avanzando y de saber si estamos cumpliendo con las expectativas o no”.