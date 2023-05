Más de 30 años llevando alegría a las infancias potosinas, así es la vida de "El Lobo"

Considera que es muy importante que todo niño tenga una niñez feliz dentro de un ambiente sano, agradece en poder contribuir el ser parte de ello

Deseo que la chispa de las niñas y los niños no se pierda y hay que seguir poniendo un granito de arena para que así sea

En entrevista para el Sol de San Luis, Manuel García mejor conocido como "El Lobo" tiene 30 años dedicándose a darle vida a diversos personajes y llevando alegría a niños y grandes, pues tiene la virtud de poder hacer la voz de la botarga que usa, y con su buen humor logra captar la atención de sus espectadores.

Su peculiar estilo a hecho que lo contraten en fiestas infantiles y en planteles educativos, además de tener el gusto por la actuación también escribe poemas y hace videos que han sido publicados algunos periódicos de la entidad potosina.

Cortesía | Manuel García

Manuel o "El Lobo" como le llaman sus amigos nos permitió una entrevista y aquí te la compartimos:

¿Qué siente al llevar alegría a los pequeñines de la casa?

-Para mí es una satisfacción muy grande cuando un pequeño se ríe, los niños son el público más honesto que existe, son exigentes y sinceros, ellos te dicen si les gustó o no y he tenido la fortuna que reconocen lo que hago, se me acercan y piden fotos y ¡hasta autógrafos!

Cortesía | Manuel García

Actualmente a los niños ya no es muy fácil entretenerlos, ¿cree que ha tenido un público difícil?

-Sí, pero también el más honesto y son el futuro, por eso es importante que crezca en un ambiente sano, entre risas y juegos; y con mis participaciones es lo que deseo, poner un granito de arena en las nuevas generaciones, que guarden recuerdos gratos de si niñez porque actualmente casi todo es violencia y es lo que atrapa a los menores.

Cortesía | Manuel García

¿Además de usted alguien más lo acompaña?

-Si, mi familia, hermanos y mi hija

¿Qué personajes han interpretado ?

Hemos llevado espectáculos a escuelas presentándonos con el Show de Toy Story, Los Pingüinos de Madagascar, Frozen interactivo, Paw Patrol (La Patrulla Canina) y el más reciente Mi Villano Favorito (Gru y los Minions) también en auditorios con obras de teatro como Qué Plantón, La Bella y la Bestia, Vaselina, entre otras.

Cortesía | Manuel García

¿Cómo descubrió que tenía ese don de igualar las voces de los personajes?

-Mi gusto por la actuación se debe a qué mis padres participaban en actividades, mi mamá se presentaba en festivales escolares y mi papá montaba shows con títeres de Plaza Sésamo haciendo las voces de los personajes, algunos tíos también imitaban a figuras de la televisión y pensé también yo puedo hacerlo y poco a poco fui haciendo las voces tratando de que fueran lo más parecidas como Quico (Chavo del Ocho), Bugs Bunny, Pato Lucas, Mickey Mouse, Goofy, Garfield entre muchos otros. Por lo que llevo 30 años haciendo esto que me gusta mucho.

Cuando mi hermana Caro estudiaba la Normal me invitaron a participar en un grupo de teatro y ahí aprendí técnicas. Posteriormente junto a mis hermanos formamos al grupo "Korady", invitamos a vecinitos a participar, mi inquietud fue inculcar en éstos niños el arte escénico obteniendo buena respuesta de parte de ellos.

En esta aventura no estoy solo, he tenido la suerte de contar con el apoyo de toda mi familia, quiénes me han apoyado en cada uno de los proyectos participando en parodias, sketches y obras de teatro. El hecho de que mi hija Rebeca Abigali siga mis pasos es muy gratificante.

Además de la actuación, ¿Qué más ha realizado?

-A la par de la actuación, también me gusta escribir, comencé con "Pensamientos" que son pequeños versos acompañados de canciones (este año preparo el disco número 17), ahora también redacto poemas, mi bandera es el amor, me inspiro en las virtudes de la mujer, también plasmo vivencias. Algunos poemas los grabo, incluso he hecho videos con imágenes y me han publicado en El Sol de San Luis

Cortesía | Manuel García

¿Cuál es su sentir que su hija también quiera seguir sus pasos?

Me siento muy orgulloso que ella también vea el lado sano de la diversión y le guste participar conmigo, desde muy chica mi hija pisó el escenario, apenas tenía un año de edad, hizo el papel de Chip (la tacita) en La Bella y la Bestia. En Frozen es la princesa Ana.

¿Qué opina de como se vive actualmente la vida de los pequeños del hogar?

Actualmente los niños son muy apegados a las redes sociales y parte de su contenido es violencia y sexualidad, entonces es un reto entretenerlos con un espectáculo, por ello hay que hacer cosas novedosas para motivarlos y llevarles algo que les guste y captar su atención y qué mejor manera si interactuamos con ellos, haciéndolos partícipes del mismo show.

Para concluir la entrevista, Manuel "El Lobo", pidió que dejemos que los niños disfruten su infancia y adolescencia pero siempre guiarlos y acompañarlos para que ellos siempre sientan ese apoyo y amor de su familia que es lo más importante en sus vidas e impulsarlos a luchar por sus sueños y nunca desistir.