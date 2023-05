San Luis tiene un catálogo de artistas potosinos ¿cómo puedes formar parte de él?

En San Luis Potosí hay mucho talento local: excelentes músicos, escritores, bailarines, actores, fotógrafos y más, que, muchas veces no es posible descubrirlos a todos, pues, aunque la capital potosina no es tan grande, el talento que nos rodea sí lo es.

Recientemente el departamento de Cultura municipal se ha dado a la tarea de reunir a muchos de esos grandes artistas potosinos en un catálogo virtual, así es, se trata de una nueva estrategia del ayuntamiento para visibilizar el trabajo de mujeres y hombres muy talentosos que viven en San Luis Potosí.

Esta base de datos se llama Catálogo de Artistas Potosinos (CAPO) y es una nueva plataforma digital que puedes encontrar en la liga https://www.catalogoartistaspotosino.com ahí tendrás la información desplegada por disciplinas: música, artes escénicas, artes visuales, grupos y espacios independientes, así como una sección de recomendado.

Pero eso no es todo, si tú eres artista y todavía no estás inscrito, el catálogo también cuenta con una sección para que te registres y no pierdas la oportunidad de dar a conocer todo tu talento; basta con llenar un formulario al que accedes en el apartado “registro” y tu solicitud será evaluada por los organizadores.

Tomada del sitio web de CAPO

En tanto, ya puedes consultar casi cien perfiles de estos impresionantes artistas que se han sumado al proyecto y que forman parte del orgullo potosino.