Maestros toman instalaciones de la SEGE

Tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estad, SEGE, debido a que les adeudan salarios desde el mes de julio, a maestros y trabajadores de los Centros de Bachillerato Comunitarios, CEBAC.

Reportan que esta situación lástima la economía de los profesores que muy apenas ganan al mes, 6 mil 900 pesos; hoy ya no toleraron más y salieron a protestar.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Tanto directores, subdirectores, encargados de control escolar, secretarias, maestros e intendentes, han estado trabajando de manera gratuita en los distintos planteles localizados en la entidad potosina desde hace meses y la dependencia estatal, parece ser, no les paga su salario muy a pesar de que para esta institución educativa se cuenta con un subsidio.

En San Luis Potosí se identifican 107 Centros de Bachillerato Comunitario y actualmente hay directivos que hasta llegan a decir que están pagando salarios de los maestros con su propio dinero para que no abandonen las aulas, pero hay otros que ya están pensando en dejar sus funciones, porque ya no pueden más con esta situación. No solo les deben salarios, sino también una serie de compensaciones económicas, basificaciones del personal y otros aspectos.

Los inconformes ya entraron a dialogar con autoridades de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, a quienes les han dicho que están pensando en entregar certificados parciales a los estudiantes para que se vayan a cursar su academia en otros centros educativos.

Ernesto Saldierna Rubio, del Cebac 23 de Ciudad Valles reporta que desde hace 3 años este problema se ha generalizado y para ellos es una falta de respeto para el trabajador del magisterio, luchar por su salario y además mencionan que les acaban de señalar que la culpa de este asunto parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que no quiere liberar recursos para hacer los pagos, ni si quiera les reciben los recibos para evaluar el estatus de cada trabajador.