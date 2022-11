Audio de amenaza de balacera en secundaria de SLP causa pánico entre estudiantes

“No debieron hacer eso, yo les dije a ustedes porque no les quería hacer nada, ahora que todo mundo se enteró no habrá segundas oportunidades, no sabrán cuándo les dispararé, ahora lo último que escucharán serán los gritos de todos, saludos Policía Cibernética, su web no sirve”, es lo que dice un audio que circula entre estudiantes de la Escuela Secundaria General numero 3 “Vicente Rivera Hernández”, ubicada en la capital potosina, donde desde el fin de semana corre la versión de una presunta amenaza de balacera.

Como antecedente de este tema destaca que hubo una supuesta pelea entre dos grupos de alumnos de esa institución educativa, tras darse esa situación, se generó una alerta de balacera, lo que propició cierto nerviosismo y algunos casos de pánico entre padres de familia, maestros y estudiantes que básicamente, fueron quienes comenzaron a correr información de un supuesto ultimatúm que les dieron tras evidenciar que había riesgo en ese centro escolar.

La información extraoficial, que circula en grupos de WhatsApp de estudiantes de la institución, es que tuvieron una riña, lo que ocasionó que se enviara una amenaza de que habría una balacera este día martes.

Asimismo, en una serie de audios que circulaban por la red, se pedía a algunos estudiantes que por su seguridad no acudieran a las aulas, pese a esto no se suspendieron las actividades y muchos estudiantes acudieron a su cita académica de forma normal.

Esta escuela secundaria se ubica en la Avenida Salk de la Colonia Progreso, hasta a donde llegaron padres de familia que se manifestaban desconcertados por la situación que se estaba viviendo en la institución educativa, hubo algunos casos que prefirieron llevarse a sus hijos para no ponerlos en peligro, según explicaron.

Algunos apanicados padres de familia se apersonaron en las instalaciones de la escuela, solicitando mayor información y se quedaron a la expectativa a las fueras del plantel. Además, se podía observar nerviosismo entre maestros y estudiantes, quienes de forma constante miraban hacia la calle.

A la institución llegó una patrulla de la Guardia Civil Estatal con dos elementos, lo que generó mayor expectativa entre padres, maestros y alumnos.

En entrevista con algunos padres de familia aseguran que dentro de la escuela, han sucedido incidentes con algunos alumnos que les preocupan y aunque el plantel, tiene buena reputación por su calidad educativa, la colonia ha registrado varios episodios violentos que antes no se observaban.

“Estamos con la preocupación de que a nuestros hijos les pueda pasar algo, además se nos hace muy poca que haya tan poca vigilancia, han minimizado el problema, en las juntas minimizan los problema. Nos dijeron llévese a sus hijos si vive con miedo, el problema es saber si en verdad es broma, están en peligro y nosotros estamos con la incertidumbre”.

En la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, (SEGE), cuestionados sobre este tema, solo indicaron que el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, tiene conocimiento de la serie de mensajes que comenzaron a circular y de manera inmediata notificó a la Guardia Civil, a los directores de área, y se montó un operativo de seguridad en la escuela. Desde el día sábado, domingo y lunes estuvieron realizando revisión de útiles escolares “hasta ahora solo ha sido una broma, un supuesto audio que circuló que puede ser sólo una broma, porque tampoco ha detectado nada, la Policía Cibernética”.

