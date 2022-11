Gobierno salda cuenta pendiente con agremiados del SNTE

Al parecer han quedado limadas las asperezas con los jubilados y pensionados de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que durante el fin de semana pasado se manifestaron en las instalaciones de la dirección general de Pensiones del Estado y en diversos municipios de la entidad, tras denunciar el retraso de sus pagos y aguinaldos.

Martín Rodríguez Ramírez, secretario general de la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, aseguró que a partir de la exposición de quejas de sus agremiados, el Gobierno del Estado, logró finiquitar lo que se les debía hasta el mes de noviembre y se espera que a partir de ahora vaya al corriente.

Durante el fin de semana los profesores lanzaron fuertes consignas contra el director de Pensiones del Estado, Jorge Escudero Villa, por no hacer su trabajo, y al mismo tiempo ventila van que éste funcionario, se la pasaba culpando de su mal desempeño al secretario de Finanzas, Salvador González y al secretario General, José Guadalupe Torres.

Las afectaciones dañaban a mil 300 profesores de todo el territorio potosino, sin embargo hoy dicen estar conformes con la respuesta que obtuvieron "obtuvimos muy buena respuesta del gobierno, porque ya se los pago a los maestros su mensualidad del mes de noviembre y a los jubilados del subsistema desde hace muchísimos años su aguinaldo se les paga en el mes de noviembre y ya quedó cubierto también".

No supo especificar el recurso que ya se cubrió por parte del gobierno del Estado de San Luis Potosí, pero refirió que aún queda pendiente la mensualidad del mes de diciembre "estamos muy bien, porque ya nos dijeron que sí ningún inconveniente se cubrirá lo que falta con puntualidad".

Espero no volver a tomar medidas tan reaccionarias como lo que hicieron durante la pasada protesta en la dirección de pensiones, cuando tomaron calles, se apostaron en las oficinas y hasta tomaron casetas del interior del Estado.

Durante su presencia en la dirección de Pensiones, Jorge Vega Arroyo, funcionario de la secretaría General de Gobierno del Estado llegó a sugerir que podrían interponer alguna denuncia penal tras entrometerse en las oficinas burocráticas, sin embargo el líder sindical, Martín Rodríguez Ramírez, ahora refiere que no hubo una amenaza de ese tipo "no hubo nada porque no se infringió nada, de hecho los compañeros jubilados solamente exigieron sus salarios, sus prestaciones, no hubo una amenaza como tal, de ninguna manera".