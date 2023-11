Maestros de CEBAC en la Huasteca tienen todo el año sin cobrar

Integrantes del Centro de Bachillerato Comunitario en el Estado, (Cebac's), se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, debido a que en todo el año no les han pagado su salario, este organismo educativo ha sido uno de los más golpeados en anteriores administraciones y aseguran que en esta gestión no los habían dejado desamparados pero de un tiempo a la fecha no les ha llegado su sueldo.

Los profesores se apersonaron en las instalaciones de la SEGE para hacer notar a las autoridades que ya no pueden tolerar un retraso más, y sobre todo porque se viene el aguinaldo y esperan que no haya retraso en esa área.

Encabezados por Gerónimo Melo Espinoza, unos treinta profesores provenientes de los municipios de la Huasteca Potosina, recordaron que desde el mes de octubre del año de 2001 cuando Ana María Aceves era secretaria de Educación, los invitó a este proyecto para llevar la educación media superior, y la preparatoria a los hijos de los campesinos del Estado de San Luis.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Desde ese entonces los docentes han respondido al Estado “para poner un granito de arena en eso que llamamos Educación para los hijos de los campesinos, iniciamos este proyecto nuestro con primer jefe de Educación del departamento de Educación Media, Magdaleno Tovar Sánchez, quien fue el impulsor de este programa educativo, con el no tuvimos problema, los recursos se fueron liberando”.

Sin embargo cuentan que durante los años de 2000 a 2021 se les presentó un fuerte déficit, durante 20 meses se quedaron sin subsidio en su sector, “entró el gobernador y apoyó a los CEBACS, pero en este 2023 no nos han pagado desde enero, hay algunos casos excepcionales donde se les ha pagado hasta octubre, pero queremos saber porqué, por eso estamos aquí desde la huasteca norte y sur. Es muy fácil para los que están detrás de su escritorio pero para los maestros rurales que tenemos familia, nos hacen sentir como mexicanos de quinta”.

Los quejosos recordaron que hace unos días, el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo compareció ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, y ahí los escuchó y se comprometió a regularizar el pago pendiente pero “no hemos recibido ni un cinco, queremos que nos entiendan somos maestros que tenemos familias, con hijos y aquí estamos pidiendo que nos paguen nuestro sueldo”.