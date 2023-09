Lanzarán convocatoria para elegir titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado

La persona titular del nuevo Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) deberá tener el perfil no solamente establecido en la ley sino además aportar experiencia, dedicación, imparcialidad y compromiso con la gran responsabilidad que tendrá, dijo el diputado René Oyarvide Ibarra.

Expuso que en sesión de trabajo a realizarse este viernes, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia revisarán a fondo el proyecto de convocatoria para elegir a la persona titular del IFSE y en caso de ser aprobada, se llevará al Pleno donde la conocerán el resto de los integrantes de la LXIII Legislatura.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

En la reforma a la Ley de Fiscalización los integrantes de las diferentes bancadas hicieron un gran esfuerzo en el tema del Instituto de Fiscalización, para que sea dirigido por una persona de experiencia pero también que cumpla los requisitos constitucionales como no estar en el padrón de deudores alimentarios, no haber sido condenado por un delito, no haber ocupado un cargo en el año anterior inmediato como diputado, etcétera.

Además, dijo el diputado Oyarvide Ibarra, “vienen los lineamientos de la convocatoria mas abiertos, con más certeza para que, cualquier ciudadano que califique y tenga la experiencia que se necesita pueda participar; en la anterior ley habían confusiones que limitaban la participación ciudadana”.

Señaló que “la convocatoria será más abierta, plural y participativa y esperamos que haya bastantes perfiles para sumarle al bienestar de este ente de fiscalización; la persona que ocupe la titularidad del IFSE lo hará por los próximos nueve años, como quedó establecido en la ley”.

Cuando se aprobó la Ley de Fiscalización, se dejó un artículo transitorio donde se establecía un término de 60 dias para lanzar la convocatoria, “pero nos estamos adelantando, queremos que se siga actuando conforme a derecho ahora que ha terminado el periodo de las auditorías”.