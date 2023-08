Ha incrementado un 75% la ocupación hotelera por Fenapo 2023

El sector hotelero es uno de los grandes beneficiarios de la Feria Nacional Potosina, esta semana registró un incremento de 75 por ciento en ocupación ante la visita, este jueves, del grupo argentino “Los Fabulosos Cadillac´s”.

Para el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, la hotelería en la capital de San Luis Potosí tiene un ritmo muy consolidado durante la Fenapo, “este año, con los grupos musicales que vienen de manera gratuita, se ha visto una afluencia importante de entidades vecinas”.

El funcionario estatal consideró que la promoción que se hizo en los estados cercanos para promover el evento generó buenos resultados, “está viniendo gente de Aguascalientes, Querétaro, muchos de Zacatecas; este fin de semana viene un grupo muy importante por el que fue un problema conseguir hotel ya que las habitaciones estaban saturadas”.

El funcionario estatal habló de la diversificación del turismo en las cuatro regiones del estado, “en la zona altiplano, por ejemplo, tenemos a Real de Catorce, sin embargo, en los demás municipios necesitamos crear nuevos productos turísticos”.

Informó que ha sostenido diversas reuniones con la finalidad de promover a los Pueblos Mágicos “estuvimos con los alcaldes y con los cabildos; están muy contentos y sorprendidos con la promoción que se ha hecho, refieren que desde que comenzó el anuncio, que fue el 26 de junio, a los tres días les llegó gente que nunca había ido”.

La marca Pueblos Mágicos está muy consolidada, dijo, al tiempo de añadir que “esto ayuda mucho, dicho por los mismos habitantes.

Ante algunos incidentes que se han suscitado durante el verano dentro el turismo extremo y de aventura en la Huasteca Potosina, aclaró que “todos los que se dedican a este rubro, sobre todo los prestadores de servicios turísticos saben que su principal objetivo es que el turista esté seguro y contento, para que cuando se vayan, vuelvan”.

Finalmente, Machinena Morales destacó las capacitaciones que se han llevado a cabo; estas continúan y vamos a incrementarlas, dijo, hay conciencia de todos los prestadores de servicio, pero no puede dejar de haber algún incidente, siempre lo hay, pero esperemos que esto no conlleve a ningún otro, “el tema es que durante la presente temporada vacacional no ha habido ningún turista que le haya sucedido algún incidente de seguridad”.