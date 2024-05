Comunicación con trabajadores evitaría protestas por impago de utilidades: Aderiac

Es necesario que las empresas comuniquen de forma constante la situación financiera a sus colaboradores, para así evitar problemas cuando llega el momento del reparto de utilidades, señaló Vicente Aguilar Ordaz, director ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano A.C. (Aderiac).

Luego de que este martes se presentó una protesta en una empresa acerera por el impago de utilidades y lo mismo ocurrió la semana pasada en otra fábrica de la Zona Industrial, Aguilar Ordaz dijo tener conocimiento de cuatro o cinco protestas en las últimas tres semanas, por el mismo motivo.

Al respecto, señaló que para evitar este tipo de situaciones, es necesario que las empresas comuniquen frecuentemente la situación financiera a sus trabajadores, “no podemos llegar al mes de reparto que es mayo, y decirle a la gente: nos fue muy mal el año pasado, eso debe haber sido mes con mes, porque la gente tiene derecho a estar informada”.

Y es que destacó que si las empresas no mantienen informados a sus trabajadores sobre la situación financiera que guarda el negocio, se presentan este tipo de “sorpresas” en donde surge la inconformidad de la gente, “la gente no puede pedir utilidades cuando en un negocio se generan pérdidas, pero si no se comunica de manera transparente y la gente no siente esa información como verdadera, normalmente se va a quejar”.

Por ello señaló que lo recomendable es mantener esa comunicación constante y transparente entre empresa y trabajadores, “es tan sencillo como comunicar de manera conjunta, cuando la gente siente que hay integridad y transparencia en lo que se dice, ten por seguro que la gente está muy consciente de cuál es la situación financiera de la empresa”.

De esta manera, Aguilar Ordaz señaló que así como se han presentado protestas, también “hay muchas empresas donde la gente está conforme, porque la gente sabe exactamente lo que se generó y lo que se estuvo viviendo durante todo el año fiscal”.