Fiestas patrias dejan baja derrama económica en SLP: Canirac

Baja derrama económica deja fiestas patrias en San Luis Potosí, así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Eduardo Kasis Chevaile, quien lamentó que el fin de semana pasado en el cual se conmemoró el Día de la Independencia de México, no tuviera el impacto económico esperado.

Además explicó que esto se debió también a la gran dispersión de la población, en dónde muchas personas decidieron celebrar el 15 de septiembre en sus hogares, escuelas y hasta en clubs deportivos.

"Preocupa algo en específico, bueno, en el resultado de Fiestas Patrias fue un fin de semana bastante malo, muy malo, porque ese día particularmente se ofertaron de 200 o 500 lugares adicionales para festejar y la gente prefirió responder a ofertas de los clubs, las escuelas y las casas, entonces la dispersión de gente fue muy grande, pues los niveles de ocupación se disminuyeron demasiado en los restaurantes".

Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Sobre esto último Kasis Chevaile remarcó que tan solo este pasado 15 y 16 de septiembre se registró un 60 por ciento de consumo, lo que equivale, a una asistencia de usuarios de un día regular sin festividades.

"Estábamos abajo más de un 30 por ciento. Viernes y sábado fueron igual de malos porque pues porque para muchos es día festivo y muchos lo consideran para levantarse a la hora que se les pega la gana y tienen toda la razón. Fue un fin de semana largo este donde donde los niveles de consumo bajaron de una manera importante", explicó.

Por lo que Kasis Chevaile dijo que esperan recuperar ingresos en las festividades del Día de Muertos, sobre todo por la presencia de la tradicional fiesta de Xantolo y también por la próxima llegada del Buen Fin.

"Creemos que podemos recuperarnos para cuando viene Xantolo, queremos ver qué se va a programar para que las las zonas del estado reflejen afluencia y también nos beneficia el Buen Fin".

Sin embargo el presidente de Canirac en San Luis Potosí, subrayó que en el estado no hay gran variedad de actividades de esparcimiento así como eventos culturales, los cuales son mínimo, un contexto que influye también para que la población potosina no salga y no consuma.

"No tenemos obras de teatro, no tenemos realmente algo que nos de esa variedad, pues la gente normalmente sale de sus actividades de recreación y se dirigen a un restaurante, entonces para cualquier fecha de descanso importante sobre todo en fin de semana, los restaurantes siguen siendo un pilar importante en la distracción".