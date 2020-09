En abandono la Villa Deportiva de Nuevo Paseo; tres años sin mantenimiento

Tras años de olvido, las áreas verdes y recreacionales que forman parte de la colonia Nuevo Paseo se han convertido no sólo en un espacio insalubre por la cantidad de basura que en él se deposita, sino que también su imagen malsana, es epicentro de fechorías delincuenciales.

En un recorrido que realizó El Sol de San Luis en este espacio ubicado en Av Rafael Vélez, esquina con Av. Salvador Nava, vecinos, transeúntes y comerciantes manifestaron su hartazgo ante apremiante situación, ya que desde el año 2014, mantenimiento de parques y jardines de parte de Servicios Públicos municipales, no se ha aparecido para realizar trabajos de conservación en esta área común. Se sabe que en el año 2017 el Inpode, Unidad deportiva “Crea Villa Deportiva” que también forma parte de este espacio, recibió un pequeño mantenimiento en su rampas de patinaje y área de juegos infantiles, que duró poco con el pasar de estos tres años.

Al llegar a este sitio es notorio el crecimiento de maleza y las pilas de basura que inundan cada espacio de esta zona recreacional. Sus barandales de metal casi son inexistentes, comerciantes aledaños se tomaron el tiempo de marcar con cinta de advertencia la ausencia de los mismos para evitar futuros accidentes.

En su parte baja, se encuentran tres arcos rebajados que tienen nexo con el puente subterráneo del Bulevar Río Españita, dentro de ellos, se encuentran personas indigentes, que sufren de adicciones y uno que otro delincuente armado de palos y piedras para aprovecharse de cualquier despistado transeúnte.

Los maceteros que rodean esta área verde lineal baja, están repletos de desechos. Sus palmeras se encuentran partidas a la mitad, sus canchas deportivas evidencian el abandono que por años ha provocado que las pandillas de la zona se apropien de este espacio.

Grafitis, escombro y deterioro es lo que se divisa. No hay jóvenes, niños o familias a las que les interese utilizar esta área. “Es preocupante para todos los vecinos que rodeamos esta zona de esparcimiento. A diario se sabe de asaltos, robos y de hombres que realizan actos lascivos. Si se acercan un poco a la parte que tiene vínculo con el puente subterráneo se darán cuenta que hay hombres con palos en mano, no sabemos si para defenderse porque ahí duermen o para agredir a la gente que pasa por ahí. No hay seguridad, ni ley aquí”, así lo refirió Raquel Tovías, madre de familia y residente del multifamiliar ubicado en calle Las Gaviotas.

Por otro lado los vecinos de las calles Vicente Chapoy y G Fonseca, manifestaron que a pesar de que entre los mismos residentes de la zona se han empeñado por mantener las áreas que rodean al Inpode de manera idónea para que jóvenes y niños puedan disfrutar de este espacio de distracción y sano entretenimiento, les es imposible conservar este área de manera óptima por ellos mismos.

“Es mucho trabajo y aunque nos organizáramos, se necesita personal capacitado y con la herramienta necesaria para limpiarlo. Todavía la entrada al Inpode no está tan deteriorada, y los juegos y rampas aún se conservan en buen estado. Pero mientras se avanza y uno se adentra se ve mucho peor de lo que se pueden imaginar, sobre todo la zona que topa con Av. Salvador Nava. La hierba ha crecido, los árboles se están secando, hay mucho malviviente y ya no es para nada seguro”.

“Da miedo que nuestros hijos y nietos no puedan disfrutar al 100 por ciento de estos espacios por el poco cuidado que le ponen. Ojalá vengan las autoridades a checar y que sean testigos de cómo está en realidad. Es un basural, no se disfruta estar aquí a pesar de que el espacio es idóneo para ejercitarse. Deseamos que el Inpode y Ayuntamiento pongan toda su disposición en el asunto, porque hasta donde sabemos toda esta área pertenece a la unidad deportiva”, apuntaron.

Cabe señalar que mientras se documentaban los daños y el mal estado de este espacio, dos sujetos que se encontraban escondidos en la parte baja de las canchas de basquetbol, salieron con palo en mano para averiguar el por qué se encontraban los vecinos señalando el sitio, hombres que lamentablemente se encontraban en estado de ebriedad.

Sin duda quedó claro que es un espacio que no cumple con su propósito, el deporte ha sido dejado a un lado y sólo los más valientes se atreven a realizar sus actividades físicas en esta área. El follaje y pasto ya no mantienen la belleza de los camellones, las laterales de las principales avenidas se encuentran totalmente descuidadas, no hay deshierbe, ni poda de árboles. Hay desechos de todo tipo y desperfectos en toda la longitud de esta zona, mismos que requieren intervención inmediata.

