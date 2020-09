En tianguis y mercados muchos, sin cubrebocas; se enojan si se les obliga

Tianguis, mercados y rastros se adecuan de apoco a las disposiciones de sana distancia y el uso de cubrebocas, debido a la disposición activa del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, que exige usar este tipo de mascarillas en espacios públicos, abiertos o cerrados.

No obstante, en un recorrido que se realizó en los principales mercados que abarcan el centro histórico de la capital, tianguis de diversas colonias y los alrededores del que fuera el rastro municipal de San Luis Potosí, comerciantes expusieron lo difícil que ha sido para ellos hacerle entender a la clientela el uso de cubrebocas, para así protegerse y seguir recibiendo a visitantes y futuros compradores.

Y es que a pesar de las alarmantes cifras de decesos por contagio de Covid-19, aún hay quienes se niegan a utilizar este tipo de aditamento sanitario y se atreven a aseverar que no existe el virus y que todo es un invento.

Así lo mencionó la señora Rosario Méndez, comerciante de productos de belleza en el tianguis del rastro y quien además agregó que, “Me da miedo que las personas no entiendan, que no les importa y que no se cuiden. Una sale porque hay que trabajar, para llevar de comer, pero venir a este espacio tan insalubre es incómodo. No podemos atender a la gente si no trae cubrebocas y se enojan si una se los pide, ya no sé que es peor si soportar el Covid-19, o a esta gente tan insensata con la salud de los otros”.

Fue notorio que el tianguis del rastro tiene una asistencia menor del 50 por ciento de clientela, y la que acude no utiliza el cubrebocas y mucho menos mantiene la sana distancia, a pesar que desde hace semanas el Cabildo aprobó el uso de cubrebocas de manera obligatoria. También hay comerciantes que no utilizan ningún tipo de protección sanitaria, como gel antibacterial, uso de aerosol desinfectante o caretas antisalpicaduras.

Por otro lado los mercados del primer perímetro de la Capital, son severos con estas indicaciones. En sus pasillos son notorios la gran cantidad de carteles que invitan a los visitantes a usar el cubrebocas dentro de estos espacios comerciales. Así lo es en el Mercado República donde sus locatarios y clientes han tratado de atender al pie de la letra esta medida sanitaria, que es necesaria sobre todo porque muchas personas no saben que están infectadas de Covid-19, no presentan síntomas, pero sí pueden estar contagiando a otras personas sin saberlo.

“Es necesario el uso del cubrebocas, como locatarios sabemos que es indispensable, pero aún hay quienes no lo quieren utilizar, incluso la gente que trabaja aquí. Por ejemplo aquí en el Mercado República en el área de verdulería y frutería, tanto cargadores como comerciantes a veces evitan ponérselo, quiero pensar que es por la cantidad de mercancía que tienen que mover y cargar, y se han de sofocar”, refirió el señor Pedro Martínez quien vende productos artesanales.

De igual forma en el Mercado Hidalgo los comerciantes utilizan el cubrebocas y hasta mascarillas, pues tienen miedo de enfermarse y que el número de contagios aumente, temen verse en la necesidad de volver a cerrar sus locales pues esta pandemia fue un golpe muy fuerte que afectó su economía familiar.

Doña Triana López, quien es clienta asidua de esta área mercantil, expresó sentirse protegida porque los locatarios atienden todas estas disposiciones sanitarias, “Me da tranquilidad, porque soy una mujer de la tercera edad y debo cuidarme más, no me quiero contagiar de Covid-19. Los comerciantes del mercado Hidalgo son responsables, pero me da tristeza porque la vida comercial de este espacio no es muy activa. Aún hay negocios cerrados, y pasillos solos sin clientela. Pero el que no salga la gente ayudará a que el contagio se reduzca, creo que vamos por buen camino, todo sea porque todos estemos bien de salud”.

También hubo comerciantes que indicaron que les es molesto que la gente que visita el mercado no utiliza bien el cubrebocas, señalan que lo traen en el cuello, por debajo de la nariz o en la mano. “Es imposible que después de tantos meses las personas no aprendan a portar bien el cubrebocas, queremos prevenir el contagio, ahora ya bajaron los casos, pero subirán de nuevo según indican, entonces, la gente tiene que obligarse a usarlo de la manera adecuada, estamos seguros que eso nos permitirá continuar con parte de nuestra vida normal, lo principal, salir para continuar trabajando”, indicaron.

Lamentablemente es un hecho que la mayoría de las personas les incomoda portar el cubrebocas en lugares públicos y cerrados dedicados al comercio, pero tratan de seguir estas disposiciones que evitan que la pandemia se agrave, muchos de ellos determinados a generar concientización, pero sobre todo como una medida de prevención del contagio por Covid-19.

