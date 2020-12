El 18% de locales en plazas comerciales han sido desocupados: Canaco

A la fecha se estima que en promedio un 18 por ciento de los locales de plazas comerciales han sido desocupados, debido a que los negocios que los ocupaban no podían cubrir los gastos de renta y mantenimiento, debido a las bajas ventas que han tenido a causa de la pandemia por el Covid-19.

Así lo señaló el el encargado de la Comisión de Plazas Comerciales de la Canaco-Servytur, Eduardo Ayala, quien comentó que en estos meses se ha visto que los negocios de comida fueron los más afectados por la crisis económica, y por ende fueron los que más locales desocuparon, sobre todo porque las rentas y costos de mantenimiento eran muy elevados para ellos.

Local Ambulantes en Plaza de Armas afectan ventas e imagen

Detalló que dependiendo de cada plaza comercial, la cantidad de locales que se encuentran vacíos varía entre un 15 y un 25 por ciento, pero de todas las plazas que están afiliadas a la Canaco el promedio es un 18 por ciento de negocios que han dejado de rentar por la falta de liquidez

En ese sentido, explicó que en la mayoría de las plazas comerciales, los negocios que llegan tienen que pagar una renta al propietario, la cual no pueden sostener si no tienen buenas ventas, pero hay la excepción de dos plazas, entre ellas la de Tangamanga, que los comerciantes son dueños de los mismos locales, por lo que ellos no se vieron en la necesidad de desocupar los espacios.

No obstante, aseguró que las administraciones de los centros comerciales están implementando algunas políticas especiales para llegar a una negociación con los inquilinos y así evitar que estos se vayan; en algunos casos están ofreciendo reducir las mensualidades de la renta, e incluso otorgar meses de gracia, previendo que pueda haber una recuperación económica hasta febrero o marzo del próximo año.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Cierre de negocios se verá reflejado hasta diciembre: Canacope

Local Necesario que se limiten salidas para evitar más contagios en SLP: empresaria