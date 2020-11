Incrementaron las ventas de comercios potosinos durante el Buen Fin

El Buen Fin trajo el oxígeno que requería el comercio para llegar al fin de año, señaló Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Luego de que este viernes concluyó la edición 2020 del Buen Fin, Branca Gutiérrez calificó como exitosa la campaña de descuentos y promociones, pues aunque aún no se tienen las cifras finales, se tuvo un repunte en el comercio.

Local Aún es tiempo, para... ¡recuperar las ventas!

Mencionó que como ha ocurrido en otros años, el sector de electrónica fue lo más vendido, como computadoras y tabletas, así como televisiones y electrodomésticos; también hubo repunte en ventas de juguetes, ropa y calzado, "la gente hizo consumo de bienes duraderos".

Reconoció que no en todos los sectores hubo buenos resultados, por ejemplo en turismo no hubo la respuesta deseada, ya que al no tener certeza de si en el corto o mediano plazo podrán viajar, las personas no adquieren paquetes de viaje.

Branca Gutiérrez indicó que como se esperaba, el comercio electrónico jugó un papel importante en esta campaña, pues las ventas en línea tuvieron un repunte de 30 o 40% con respecto al año pasado, y muchos comerciantes ya estaban preparados para esta modalidad debido a que desde marzo tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus clientes.

Finalmente, señaló que como cada año, hubo coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar que las ofertas y promociones fueran reales, y que cada establecimiento decidirá si extiende sus ofertas lo que resta del mes.

