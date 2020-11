Ambulantes en Plaza de Armas afectan ventas e imagen

Se ve mal que una plaza representativa de San Luis Potosí sea un “tenderete”, da una mala imagen al poco turismo que estamos teniendo, además provoca que las ventas de los comercios formales no sean favorables.

Así lo manifestó Abigail Galván García, vicepresidenta de los locatarios y comerciantes del Mercado Hidalgo, al opinar sobre la instalación de vendedores informales en la Plaza de Armas de San Luis Potosí, y quien lamentó que si la pandemia vino a perjudicar las ventas del comercio formalmente establecido, con la invasión de ambulantes el daño se agrava aún más, sobre todo porque estos ni siquiera son potosinos, sino que vienen de otros estados y no dejan ningún beneficio a la economía del estado.

“Se ve mal, se ve feo, es una aberración para nosotros, porque si de por sí nuestro Centro Histórico no está bien del todo, pues con estos vendedores instalados ahí se ve peor, no tenemos nada en contra de ellos pero sí de la autoridad que está permitiendo que se haga ese desorden”, expresó

En ese sentido, cuestionó por qué la autoridad correspondiente “no les pone un alto”, pero a ellos como comerciantes formales potosinos sí los "reprimen” y les dan negativas cuando quieren hacer algo para incentivar sus negocios. Además, dijo, es ilógico que se estén haciendo esfuerzos para generar conciencia en la gente para que consuma local, pero a su vez están trayendo gente de otros lados a vender.

“¿Por qué no mejor echarle la mano a tu propia gente? Nosotros no nos vamos a poner a discutir con los ambulantes, ellos no tienen la culpa, pero son las autoridades las que deben poner un freno, pero aquí no hay autoridad que los pueda regular", añadió.