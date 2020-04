Difícil convivir con un adicto

Depresión, ansiedad, neurosis y ataques de pánico, son algunas de las batallas diarias que tienen que enfrentar las personas que padecen la severa enfermedad del alcoholismo, padecimientos emocionales y mentales que hoy se acrecientan por el aislamiento obligado para prevenir el contagio por covid-19.

LOS CLAROSCUROS DE UN VICIO

Una habitación oscura, una cama desordenada, una mesa coja inutilizable y un aroma a encierro, es el espacio en el que nos recibió Jorge, de 35 años, quien padece de Alcoholismo. Para Jorge quien es ingeniero y se encuentra desempleado, sus días transcurren entre el tratar de recordar lo que hizo el día anterior, reponerse físicamente y confrontar los demonios que lo orillan a consumir bebidas alcohólicas, y si sale triunfante, para él será un paso más hacia la dignificación de su vida.

“Es difícil vivir con esta enfermedad, he intentado de todo, desde ir a Alcohólicos Anónimos, ejercitarme, dedicarme enteramente al trabajo, hasta acudir a citas con el psiquiatra, está última fue la que más me funcionó, me ayudó a conocer el por qué de mi adicción, pero desde hace semanas por dejé de acudir por ayuda”.

“Actualmente me encuentro desempleado desde el 2019, he podido sobrevivir gracias a mis ahorros, aunque se acaban más rápido, porque cuando me entra la desesperación recurro a la bebida y a veces ni siquiera sé cuánto me gasto en este vicio. Ahora busco cuidar mi dinero, también por la crisis económica que se avecina, esta pandemia vino a acrecentar mi ansiedad”, señaló.

“El aislamiento es algo normal para mi, no convivo con mucha gente, pero ahora creo que me pega más por la situación de salud pública que se vive, en mi vida el alcoholismo ha ocasionado que muchas veces haya vulnerado la integridad de mi cuerpo, me he involucrado en peleas callejeras, vecinales y hasta conmigo mismo, me he fracturado las costillas, me han golpeado y hasta roto dientes. Ahora trato de controlarme un poco por la cuarentena ha sabiendas de que si pongo en peligro mi bienestar, tal vez no haya quien pueda ayudarme, pues hay situaciones más apremiantes que asistir a un alcoholizado. Por el momento tengo algunas semanas en que mi ingesta de alcohol ha bajado, no es la misma de antes, me aferro a la idea de que podré salir adelante yo solo, en esta cuarentena”, comentó Jorge.Difícil es el panorama que se esboza para algunas personas, que como Jorge, a diario y en todo momento tienen que luchar contra sus incontrolables ganas de consumir este tipo de sustancias.

Pero para otros también esta cuarentena obligada, les significa, un nuevo camino, otra oportunidad de salir adelante de esta enfermedad, como para Eduardo C, arquitecto, alcohólico en recuperación y quien compartió una sabia reflexión, “A mí me ha ayudado este sosiego impuesto. De repente creo que, sin necesitarlo, muchos de nosotros vivimos muy aprisa, pensando en ir aquí, allá, y eso muchas veces me hizo caer en una angustia, en un cansancio, y la principal tontería, beber para evadirme. Este retiro, impuesto por nuestras autoridades, que espero dure poco, me sirve para trabajar y "echarle todas las ganas" con esta adicción, pero sin duda uno aprende a tener cierta paz y lo agradezco. La bebida es egoísta, no comparte, te quiere para ella en exclusiva. Por lo pronto, primero lo primero. No beber hoy. Creo en la promesa de que vendrá lo mejor”.

UN PILAR PARA SUPERAR LA ADICCIÓN

Mucho del soporte que las personas pueden recibir para superar -si así lo desean-, este tipo de adicciones, es la ayuda que les otorgan las clínicas y centros de rehabilitación legalmente constituidos, pero que hoy se encuentran bajo un panorama de prevención, debido a la aparición de la pandemia del Coronavirus, lo cual les ha obligado a cuidar aún más de la salud de sus pacientes y restringir el acceso a sus internamientos.

Daniel Guijosa, quien es el administrador de un centro de recuperación de adicciones (Akasha), mencionó que además de brindar una alternativa humana e integral, para el tratamiento de adicciones y reinserción de sus usuarios a su ambiente social y familiar, en estos momentos de emergencia sanitaria, están más que preocupados por aquellas personas que por cuestiones económicas y de aislamiento, no podrán recibir el apoyo médico, holístico y psiquiátrico que necesitan.

Por ello, como institución se solidarizan a la presente situación de confinamiento que enfrenta el país. “Todos los viernes por la noche de 7:00 pm a 9:00 pm en akachamx.com, brindaremos consejería en adicciones gratuita vía telefónica. Nuestros consejeros certificados brindarán soporte tanto a familiares como a consumidores durante la contingencia. Si alguien cree que puede llegar a necesitar apoyo durante el confinamiento o saben de alguien que pueda necesitarlo, no duden en compartir este mensaje”, manifestó Guijosa.

El mundo del alcoholismo es tenebrista y engañoso, doloroso para quienes lo padecen y un báratro insoportable para las familias. Los alcohólicos, enfermos crónicos, se aferran ahora más que nunca a toda luz de esperanza que les ayude a salir de este grave padecimiento, que en tiempos de confinamiento se ha vuelto más tortuoso que nunca.

LA VIOLENCIA ENCUBIERTA

Las drogas y el alcohol destruyen no solo la vida de los que los consumen, sino también la de sus seres queridos, así lo afirmó, María José, quien mantiene una relación afectiva con un hombre que padece alcoholismo, “Pensé que sería bueno estar más tiempo juntos durante el aislamiento y no lo es. Tengo que soportar su olor, ser su niñera, ayudarle ir al baño, a veces , no puedo más. El solo hecho de ver que sale por sus “chelas” me da un coraje, porque sé que puede volverse una pesadilla. A veces quisiera llamarme Luz, porque quiero que la luz llegue a mi vida. Lucho por tener una familia unida, por no separarme de él y que cambie, lucho por mis hijos, por él para que ya no tome, pero a veces quiero darme por vencida”, confesó entre lágrimas María.

Si bien en la Capital tanto el Instituto de las Mujeres, IMES, organizaciones y asociaciones civiles se han manifestado al respecto de la preocupante situación de violencia que padecen las mujeres dentro de esta contingencia, mismas que se ven obligadas a convivir con personas adictas y violentas, muy pocas de ellas han acudido a solicitar orientacion y apoyo a este tipo de instancias. Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y encuestas realizadas por el ENDIREH, tres de cada 10 mujeres son violentadas por su pareja cuando éste se encuentra bajo los influjos del alcohol o alguna otra droga.

El alcoholismo y la violencia, sin duda son las nuevas pestes a las que también hay que hacer frente, porque sacuden todo y dejan rastro de ello.Tanto para los enfermos, como para las familias que se encuentran sujetas a esta terrible adicción, estos momentos de aislamiento solo dilucidan el atraso que hay en materia de salud mental, control de adicciones y violencia de género.