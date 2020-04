Echándole ganas por los coleccionables

Objetos de siglos pasados, discos LP de grandes iconos de la música europea y latinoamericana, ornamentaciones en bronce y porcelana, joyería antigua, figurines de acción o juguetes de grandes personajes de sagas cinematográficas, y uno que otro juego de consola, son algunos de los artículos más coleccionados por la población joven y adulta de la entidad potosina.

Actualmente la Capital cuenta con un total de 20 establecimientos que se dedican a la venta de antigüedades y como es de suponer, la mayoría de las personas encargadas de este tipo de locales son grandes conocedores y saben de sobremanera la valía que tienen cada uno de los artículos que ofertan. Teléfonos, marcos de hoja de oro, fotografías, libros con importantes documentaciones, también son algunas de las cosas que comercializan.

Este tipo de comercios hoy en día se encuentran cerrados debido a la contingencia por Covid-19 que enfrenta el Estado, pero éste no es al único reto al que se han enfrentado, y es que desde hace ya algunos años, muchos de estos “buscadores de tesoros”, han renovado sus formas de venta, y la mercancía que ofrecen a su clientela para permanecer en el gusto de la gente.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Por eso ahora la venta por internet, o por diversos grupos en redes sociales no es una cosa nueva para ellos. Lo que sí es un reto, es encontrar a un buen comprador y más en estos momentos de crisis, donde saben hay consciencia del panorama económico tan difícil que se avecina por esta pandemia.

MALBARATAR RECUERDOS E HISTORIA

Muchos de ellos se preparan también para dejar ir objetos preciados a un bajo costo, deshacerse de aquello que tal vez en otro momento se pueda vender a un mejor precio, es la única opción que tienen por el momento puesto que las necesidades como el alimento y los servicios básicos no esperan.

Decir adiós a sus juguetes, música y objetos cargados de historia, siempre les ha requerido un esfuerzo emocional tremendo, pero ahora más que nunca, por malbaratar sus artículos ante la apremiante situación que tendrán que enfrentar en las próximas semanas.

Así lo mencionó Edgar Iván, vendedor y comprador de antigüedades “Como coleccionista me he visto en la necesidad de vender algún coleccionable por varias causas, cuál sea qué sea la razón, debemos recordar hay objetos que después se pueden volver a encontrar”, para Daniel Ismael, comprador habitual en este tipo de sitios, es cuestión de prioridades, “yo nunca he pensado en vender algo de mi colección, pero pues los bienes son para remediar los males y si necesitara vender algo pues lo haría, claro primero vendería la televisión, la Laptop y así, hasta llegar a la colección”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

De igual modo para Antonio Tarango, puntualizó que es cuestión de dejar ir, además expresó que “después de esta crisis, hay qué pensar que si todo sale bien, puedes comprar otras piezas para tu colección, es mejor dejar ir algo material, que pasar por una dificultad mayor”.

LA AÑORANZA POR EL PASADO

Hoy en día existe un mercado para todo tipo de colectores de antigüedades, y los hay desde los más exigentes, hasta los más ingenuos principiantes. Con el tiempo se han ampliado los estilos y categorías de búsqueda de objetos por parte de los conocedores, atrás quedó para algunos el rastreo de la típica escultura de bronce, o el busto pequeño elaborado en mármol para adornar la biblioteca, ahora la adquisición de piezas miniatura en resina de los años 70, 80 y 90, efigies de personajes animados que se han convertido en un culto y tarjetas de juegos de mesa que emulan las series del mundo del animé japonés clásico, son las más compradas, vendidas e intercambiadas.

La patina, el polvo, las abolladuras, vestigios del pasado, se han ido reemplazando por artículos en caja, etiqueta, base y pedestal, armaduras de plástico de origen asiático, francés y americano, pequeños muñecos que hacen a cualquier persona nacida en la época de los 80, recordar su infancia y el típico cereal de la mañana, son algunos de los artículos que actualmente se aperturan los nuevos caminos del coleccionismo de antigüedades.

Cortesía | Instagram @LechugaChida

Caballeros del Zodiaco, Hielocos, Tazos, juguetes icónicos de Dragon Ball y más, es lo que hoy hace que estos coleccionistas salgan adelante y tener una mayor entrada de dinero. “Me dedico a rescatar piezas coleccionables de los tianguis a algunas le faltan piezas y es muy difícil conseguirlas y a otros les hago sus piezas faltantes, mi último rescate fue el Halcón Milenario de 1995 (juguete distintivo de la saga de Star Wars), aunque le falta su cabina. Ahorita estoy en pausa en la búsqueda de algunos accesorios por la cuarentena”, así lo expresó Alán Carrizalez, joven coleccionista.

Cortesía | Instagram @LechugaChida

“Si todo el mundo fuera testigo de lo que te enseña el coleccionar juguetes y este tipo de objetos, las personas seguramente se dedicarían a este pasatiempo. A menudo, sólo aprecian la estética y no la historia que hay detrás de cada colección de juguetes, ni de quien la construyó. Hoy en día venderlos, ha sido redituable para muchos de nosotros, sobre todo ahora que en estos momentos de crisis nuestra entrada de dinero escasea. La mejor clientela es la joven, que a pesar de tener una visión más fresca de las cosas, sabe enteramente que tanto estos muñecos o figuras que marcaron su infancia, tienen la misma valía histórica, que una moneda antigua”, así lo infirió Francisco Núñez, quien además de vender antigüedades en un local establecido en el el barrio de San Miguelito, ofrece este tipo de mercancía a los jóvenes en los mercaditos de los barrios, que a pesar de la contingencia y de verse en la necesitad de limitar su actividad comercial, la venta en línea le está ayudando a salir adelante de este problema económico que inicia por la propagación del Covid.19 .