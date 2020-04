Ante la pandemia, sobreviven con el trueque

En estos días en que la situación sanitaria se ha vuelto más compleja y apremiante debido a la presencia del Covid-19, muchas personas de la entidad potosina han iniciado la búsqueda de nuevas alternativas que les ayuden a abastecerse de alimentos y artículos de primera necesidad para salir avantes de esta contingencia , y es que, debido a la presencia de la pandemia, muchos ciudadanos fueron obligados a pausar sus actividades laborales y otros tantos se encuentran en el espectro del desempleo, donde sin previo aviso, de un día para otro, se quedaron sin una entrada de dinero fija.

Situación que se ha convertido en un clamor para muchas familias potosinas que viven al día, y adolecen la falta de ingresos económicos. Por ello ha vuelto y con más fuerza el trueque como acción económica solidaria, donde gran cantidad de mujeres y hombres, ponen en marcha este modelo multi recíproco de sustento, en el cual se organizan para generar nuevas opciones donde se intercambien productos y servicios, a cambio de la adquisición de insumos de su interés.

Enlatados, sopas, semillas, bebidas, productos de limpieza, ropa y hasta libros, son algunos de los artículos que acompañan la muy conocida frase “Ofrezco, a cambio de”, donde el mejor postor será el beneficiario acreedor.

Para Karla Bravo de 51 años, madre de familia y quien actualmente se encuentra sin trabajo, el truequear objetos ha sido la manera en la que ella y su familia han podido subsistir estas semanas, “Somos personas marginadas, no tengo trabajo y mucho menos dinero, el ir intercambiando cosas que para otros tienen un valor y que a cambio me puedan ofrecer algún tipo de perecedero, para mi ha sido de gran ayuda. Muchas mujeres la pasamos mal esta cuarentena, sobre todo porque tenemos una familia a la que cuidar. Yo he truequeado desde artículos de belleza, cama, ropa y libros, por enlatados, o despensas básicas.Hemos tenido que volver a las viejas costumbres, sino fuera por el trueque, la crisis ya hubiese acabado con nosotros y no el virus”.

Una parte de la población ha ido ejecutando estructuras básicas de trueque, bajo reglas, y lineamientos, donde todos aquellos que deseen intercambiar un artículo, se vean favorecidos.

En estos tiempos donde se avecinan grandes transformaciones, que hacen a cualquier individuo toparse con la cruda y tremebunda realidad, el trueque permite que el ser humano no se aferre a objetos y condiciones, mismos que podemos cambiar si les damos otra mirada, el trueque nos da la oportunidad de resolver y hacer frente al capital, para iniciar acciones comunitarias que nos permitan impulsar a los verdaderos emprendedores de la economía popular, así lo mencionó Ernesto Suárez, quien ya tiene experiencia realizando este tipo de intercambios mercantiles,y agregó “Lo más gratificante de esto sería que uno es testigo de la gran cantidad de servicios que se ofrecen de manera solidaria, que buscan mejorar la vida de otras personas, es una hermandad que hace fuerte a los más necesitados”.

Este tipo de organizaciones colectivas de trueque , anteriormente se realizaban en diversos mercadillos independientes, donde la gente acudía con sus objetos y artículos a realizar los típicos intercambios de mercancía. Ahora debido a la contingencia que atraviesa al país y a la Capital, estos encuentros comunitarios se llevan a cabo vía redes sociales, donde se exhiben fotos de los objetos o bien se describen los servicios que ofrecen, donde las personas interesadas proponen las vías de canjeo, para después quedarse de ver en puntos intermedios de la ciudad , para así entregarse los productos correspondientes.

Así lo fue para Aracelly a quien se le acompañó, a comercializar ciertos bienes,- unos pequeños brotes de cactáceas-, a cambio de algunos abarrotes, “llevo poco tiempo haciendo esto, y es muy esporádico, solo recurro al trueque cuando de verdad mi entrada monetaria se encuentra fisurada. Me gusta, uno puede llegar a excelentes acuerdos con otros compañeros, y es bonito ayudarnos los unos a los otros”.

Ciertamente este tipo de economía alternativa, hace repensar a más de uno acerca de la acomulación del poder en los diferentes ámbitos sociales, y cómo esto ha propiciado que la distribución de la riqueza en este país sea desigual e inequitativa. Esta crisis que apenas comienza, demanda cambios importantes, donde urge se beneficie a la gente más necesitada. Por lo pronto hoy el trueque es un apoyo efectivo para sobrellevar por el momento estas circunstancias.