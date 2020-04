"No nos quiten la ayuda"; Alzan la voz por los enfermos de cáncer

Debido a la preocupante situación que ha originado la pandemia del Covid-19, personas que padecen enfermedades cancerígenas y renales, hicieron un llamado a la población, en donde exigen a cada ciudadano que lleve a cabo de manera responsable los protocolos sanitarios, además de atender al llamado de las autoridades a quedarse en casa.

Diana Mauries, y Adriana Grajales, madres de jóvenes que se encuentran en remisión de cáncer, mencionaron que su más grande preocupación es la cancelación de consultas de supervisión, por parte de sus seguros médicos debido a la contingencia, “Ahorita le cancelaron a mi hijo sus consultas y le quedaron pendientes estudios, nos dijeron que hasta principios de junio lo atenderán.Tengo miedo que el cáncer aparezca de nuevo porque él no está bajo supervisión médica”, indicó Diana.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

“Yo estoy igual, mi hija postrasplantada tiene más de un mes sin estudios, cuando se los hacían cada 15 días, es algo muy complejo de sobrellevar”, señaló apesadumbrada la señora Adriana. Ambas solicitan a la ciudadanía tome en serio las disposiciones de la Secretaría de Salud, pues señalaron que tener a un familiar con esta afección, es preparar el escenario perfecto para que un virus como el COVID 19, ataque su organismo y agrave su salud.

De igual manera, la joven de 22 años de edad, Fernanda Sánchez, se pronunció al respecto, “Tengo una enfermedad renal, específicamente Deficiencia Renal Crónica Terminal, diagnosticada desde el 2018. Mi tratamiento consta de dos hemodiálisis por semana, yo podía realizarme mis hemodiálisis con ayuda de organismos gubernamentales como DIF MUNICIPAL, DIF ESTATAL, y PBP, Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal. A todos los que sufrimos esta enfermedad nos ayudan con una o dos hemodiálisis de nuestro tratamiento y con el apoyo de todos estos organismos y de nuestra familia podemos completar el tratamiento del mes, en mi caso, me realizan ocho cada 30 días”.

“Hoy lastimosamente no fue así , debido a la contingencia que estamos viviendo por el Covid-19 no nos pueden realizar nuestro tratamiento como se debe, sólo podremos cubrir lo que alcancemos a solventar, cada mes, con ayuda de nuestra familia. Los apoyos que nos estaban otorgando serán destinados para combatir el coronavirus, nos lo han avisado. Por eso le pido a la gente, hermano y hermana quédate en casa y guarda tu sana distancia, no saben lo beneficioso que será para nosotros, porque entre más rápido se enfrente esta contingencia, menos peligrosa será nuestra vida alla afuera”.

Los enfermos renales se encuentran en el lugar número uno dentro del listado de personas en riesgo de complicaciones de su salud si tienen una infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), y en quinto lugar se encuentran los Inmunosuprimidos (quimioterapia o inmunosupresores a dosis medias a altas).

Por último especialistas en cáncer y Femetre, Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, junto con padres de familia y pacientes que viven el difícil proceso de sobrellevar este tipo de enfermedades, hicieron un exhorto a la población, “Evitemos la propagación del Covid-19 , sobre todo, para no vulnerar aún más a salud de quienes se encuentran en estos momentos frágiles ante cualquier tipo de virus. Nuestros enfermos y familias realizan recomendaciones específicas para evitar el contagio, hagan lo que les corresponde”, puntualizaron..